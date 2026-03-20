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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

پویش «هم‌نفس» در استان سمنان کلید خورد؛ اطعام عمومی به یاد رهبر شهید

پویش «هم‌نفس» در استان سمنان کلید خورد؛ اطعام عمومی به یاد رهبر شهید

سمنان- مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از اجرای پویش «هم‌نفس» با هدف اطعام عمومی مردم به یاد رهبر شهید انقلاب و به نیت پیروزی رزمندگان اسلام خبر داد و گفت: این پویش از شاهرود آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری در حاشیه نماز جمعه سمنان از اجرای پویش «هم‌نفس» با موضوع اطعام عمومی در سراسر استان سمنان و به همت کارگزاران حج و زیارت خبر داد.

وی با بیان اینکه این پویش از شاهرود آغاز و روزانه یک هزار پرس غذای گرم توزیع می‌شود، افزود: این اطعام عمومی به نیت پیروزی رزمندگان اسلام در بین آحاد مردم متدین شهرستان شاهرود انجام می‌شود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: این پویش در سراسر استان به همت حجاج خیّر و نیک اندیش و کارگزاران دفاتر حج و زیارت همچنین خانواده حج و زیارت استان سمنان انجام می شود.

چتری با بیان اینکه این برنامه معنوی در زمان افطار تا پایان ماه رمضان و همچنین به صورت توزیع غذای گرم تا زمان اعزام فروردین ماه کاروان های حج و زیارت استان سمنان ادامه خواهد داشت.

وی با آرزوی موفقیت رزمندگان اسلام در جبهه نبرد علیه استکبار جهانی و گرامی داشت یاد شهدای جنگ رمضان در راس آن‌ها رهبر شهید انقلاب، بر بیعت خانواده بزرگ حج و زیارت استان سمنان تاکید کرد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه خانواده حج و زیارت استان همچنین حمایت خود را از رزمندگان دلاور اسلام بر علیه دشمنان مستکبر و جنایتکار اعلام می دارد تاکید کرد: موکب حج و زیارت استان همچنین آماده خدمت‌رسانی به مردم مقتدر و متدین است.

کد مطلب 6779795

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