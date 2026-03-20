به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری در حاشیه نماز جمعه سمنان از اجرای پویش «هم‌نفس» با موضوع اطعام عمومی در سراسر استان سمنان و به همت کارگزاران حج و زیارت خبر داد.

وی با بیان اینکه این پویش از شاهرود آغاز و روزانه یک هزار پرس غذای گرم توزیع می‌شود، افزود: این اطعام عمومی به نیت پیروزی رزمندگان اسلام در بین آحاد مردم متدین شهرستان شاهرود انجام می‌شود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: این پویش در سراسر استان به همت حجاج خیّر و نیک اندیش و کارگزاران دفاتر حج و زیارت همچنین خانواده حج و زیارت استان سمنان انجام می شود.

چتری با بیان اینکه این برنامه معنوی در زمان افطار تا پایان ماه رمضان و همچنین به صورت توزیع غذای گرم تا زمان اعزام فروردین ماه کاروان های حج و زیارت استان سمنان ادامه خواهد داشت.

وی با آرزوی موفقیت رزمندگان اسلام در جبهه نبرد علیه استکبار جهانی و گرامی داشت یاد شهدای جنگ رمضان در راس آن‌ها رهبر شهید انقلاب، بر بیعت خانواده بزرگ حج و زیارت استان سمنان تاکید کرد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه خانواده حج و زیارت استان همچنین حمایت خود را از رزمندگان دلاور اسلام بر علیه دشمنان مستکبر و جنایتکار اعلام می دارد تاکید کرد: موکب حج و زیارت استان همچنین آماده خدمت‌رسانی به مردم مقتدر و متدین است.