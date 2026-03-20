به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد که عملیات های موشکی موفقیت آمیز ایران باعث وارد آوردن خسارت های سنگین به بیش از ۹ هزار ساختمان و سه هزار خودرو شده است.

در این گزارش آمده است، دست کم ۲۱ صهیونیست به هلاکت رسیده و بیش از ۴ هزار تن زخمی شده اند.

این در حالی است که آمار رسمی تلفات و زخمی ها در اراضی اشغالی به شدت سانسور می شود.

همزمان، حملات موشکی حزب الله لبنان نیز علیه اراضی اشغالی ادامه دارد و تاکنون صدها موشک به سمت مواضع دشمن صهیونیستی روانه شده است.