  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

با وجود سانسور شدید؛ هاآرتص: بیش از ۴۰۰۰ اسرائیلی زخمی شده‌اند

یک روزنامه صهیونیستی به خسارات و تلفات برجای مانده ناشی از حملات موشکی ایران علیه اراضی اشغالی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد که عملیات های موشکی موفقیت آمیز ایران باعث وارد آوردن خسارت های سنگین به بیش از ۹ هزار ساختمان و سه هزار خودرو شده است.

در این گزارش آمده است، دست کم ۲۱ صهیونیست به هلاکت رسیده و بیش از ۴ هزار تن زخمی شده اند.

این در حالی است که آمار رسمی تلفات و زخمی ها در اراضی اشغالی به شدت سانسور می شود.

همزمان، حملات موشکی حزب الله لبنان نیز علیه اراضی اشغالی ادامه دارد و تاکنون صدها موشک به سمت مواضع دشمن صهیونیستی روانه شده است.

کد خبر 6780001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها