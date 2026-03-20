۲۰۰ کیلومتر از راه های عشایری ایلام دچار آسیب شدند

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید، رگباری و وزش باد طی روز و شب گذشته، بخشی از راههای عشایری در مناطق مختلف استان دچار خسارت شده‌اند.

پی با اشاره به شدت بارش‌ها در برخی کانون‌های عشایری اظهار داشت: در اثر این شرایط جوی، تعدادی از مسیرهای دسترسی به برخی نواحی دچار خرابی شده است.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌ها در فصل‌های بارشی تصریح کرد: جامعه عشایری استان، با وجود شرایط سخت اقلیمی، همواره نقش بنیادینی در تولیدات دامی و تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند. بر همین اساس، حمایت سریع و مؤثر دستگاه‌های اجرایی در مواقع بحران، ضرورتی انکارناپذیر است.