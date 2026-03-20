تمهیدات ویژه ترافیکی برگزاری مراسم نماز عید فطر در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: تمهیدات ترافیکی ویژه عید سعید فطر با حضور تمامی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی استان در کلیه معابر شهری منتهی به برگزاری مراسم، اجرا خواهد شد.

سرهنگ نصیریان با بیان اینکه محدودیت ترافیکی از ساعت ۲۳ و ۳۰دقیقه جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز می‌شود از ممنوعیت ترافیکی نیز از ساعت ۵ و ۳۰دقیقه روز شنبه یک فروردین ۱۴۰۵ در مسیرهای منتهی به میدان مصلی تا پایان مراسم پرفیض عید سعید فطر خبرداد.

وی گفت: در صورت پارک وسایل نقلیه در معابر پیرامون مصلی توسط جرثقیل به خیابان‌های حاشیه‌ای و مجاور انتقال داده خواهد شد.

رییس پلیس راهور گیلان با اشاره به اینکه شهروندان برای حضور در مراسم‌های عید فطر، تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند گفت: محدودیت‌های ترافیکی محل‌های منتهی به سمت میدان مصلی رشت به قرار زیر اعمال خواهد شد:

۱-محدودیت ترافیکی از سمت میدان دریایی و نیز خیابان جنب تبلیغات اسلامی استان به سمت میدان مصلی

۲-محدودیت ترافیکی از سمت سه راه منظریه و خیابان‌های فرعی منتهی به سمت میدان مصلی

۳-محدودیت ترافیکی از سمت تقاطع حشمت به سمت میدان مصلی

۴-محدودیت ترافیکی از سمت تقاطع باهنر و نیز بریدگی بیمه آسیا به سمت میدان مصلی