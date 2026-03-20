به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، پیکر شهید سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، معاون فقید روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه فردا (شنبه) در مصلی تهران انجام می‌شود.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای جزئیات مراسم تشییع پیکر سردار سرتیپ پاسدار شهید علی‌محمد نائینی، معاون فقید روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه‌، پیکر سردار سرافراز سپاه اسلام، شهید سرتیپ علی‌محمد نائینی، معاون فقید روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح فردا (شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵) پس از اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران بر روی دستان مردم انقلابی و شهیدپرور پایتخت تشییع می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: پیکر مطهر شهید والامقام سردار سرتیپ پاسدار دکتر علی‌محمد نائینی پس از تشییع، برای خاکسپاری به زادگاه ایشان - کاشان - منتقل خواهد شد.