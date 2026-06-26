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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

پیکر شهید جواد بهرامی در پاوه تشییع شد

پیکر شهید جواد بهرامی در پاوه تشییع شد

کرمانشاه - پیکر مطهر شهید سرهنگ پاسدار جواد بهرامی با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های شهدا در شهرستان پاوه تشییع و در آرامستان ملامقصود به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سرهنگ پاسدار جواد بهرامی از نیروهای اهل‌سنت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور گسترده مردم، مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در شهرستان پاوه برگزار شد.

این مراسم از سه‌راهی ارشاد آغاز و پس از بدرقه باشکوه مردم، پیکر این شهید والامقام در آرامستان ملامقصود به خاک سپرده شد.

در آیین تشییع، ماموستا ملاقادر قادری امام جمعه پاوه، سرهنگ بهشتی‌راد معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از مسئولان محلی، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند و با این شهید وداع کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با ابراز همدردی با خانواده شهید، بر تداوم راه شهدا، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر توطئه‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان تأکید کردند.

شهید سرهنگ پاسدار جواد بهرامی از نیروهای اهل‌سنت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سپاه ناحیه پاوه در ۱۲ اسفندماه به شدت مجروح شد و پس از ۱۲۰ روز بستری و تحمل جراحات در بخش مراقبت‌های ویژه، سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6871167

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