طالبی: هیچ استعدادی در استان کرمان نباید بدون پاسخ بماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر دوشنبه در دیدار روسای باشگاه‌های مس و رییس هیات فوتبال استان کرمان با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته راهبردی ورزش استان کرمان گفت: توسعه ورزش همگانی و توجه به رشته‌های مستعد باید در استان دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان کرمان افزود: منابع مالی مختلفی در حوزه ورزش هزینه می‌شود، اما به دلیل نبود مدیریت مشترک، اولویت‌های استان استخراج نشده است.

وی با اشاره به حضور تیم‌های کرمانی در لیگ‌های مختلف کشور و موفقیت‌های ورزشی استان گفت: با اعمال برنامه واحد و هدایت منابع مالی در چارچوب این برنامه و راهبرد، می‌توان بهره‌وری را در حوزه ورزش استان بیش از پیش افزایش داد.

طالبی، تأکید کرد: شرکت‌های بزرگ اقتصادی استان کرمان می‌توانند به تناسب توان مالی خود در حوزه ورزش مشارکت کنند و برخی از این شرکت‌ها با وجود درآمد بالا هیچ هزینه‌ای در توسعه ورزش عمومی استان ندارند.

وی گفت: با همفکری و همکاری فعالان ورزش و حضور نخبگان این حوزه، می‌توان سیاست‌ها و ماموریت‌های ورزشی استان را مشخص کرد.

مقام عالی دولت در استان کرمان با اشاره به ضرورت توجه به رشته‌های کمتر دیده‌شده در استان اظهار کرد: برخی ظرفیت‌های ورزشی استان مانند دوچرخه‌سواری و رشته‌هایی که زیر سایه فوتبال قرار گرفته‌اند؛ نباید رها شوند و توسعه ورزش همگانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمان همچنین بر آمادگی استان برای میزبانی از ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال به صوزت متمرکز تأکید کرد و گفت: استان کرمان شرایط امنیتی بسیار خوبی دارد و می‌تواند میزبان این مسابقات باشد.

وی اعلام کرد: تعدد شهرستان‌های دارای امکان میزبانی لیگ برتر، مزیت ویژه کرمان است که میزبانی مسابقات می‌تواند برای استان نقش برند امنیت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی داشته باشد.

طالبی ، در ادامه با اشاره به اینکه سال جاری سال اقتصاد مقاومتی است، گفت: باید بهره‌وری منابع ورزشی افزایش یابد و منابع مالی شرکت‌ها در چارچوب برنامه مشخص هزینه شود.

وی افزود: هیچ شرکت بزرگی برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های ورزشی ندارد و حتی می‌توان همراه با افزایش درآمد این شرکت‌ها، درخواست افزایش سهم ورزش را نیز مطرح کرد.

مقام عالی دولت در استان با اشاره به تجربه برخی شرکت‌های زیان‌ده کشور که همچنان از تیم‌های ورزشی خود حمایت می‌کنند، گفت: تیمداری می‌تواند آثار اجتماعی قابل توجهی برای بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد و این تجربه باید به سایر شرکت‌های استان نیز منتقل شود.

استاندار کرمان در پایان تأکید کرد: آمادگی اجرایی و امنیتی استان برای میزبانی رقابت‌های ورزشی فراهم است و این موضوع در قالب مکاتبات رسمی نیز اعلام خواهد شد.