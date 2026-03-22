استاندار کرمان: یکی از توفیقات بزرگ کشور، تداوم مسیر شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در دیدار با خانواده برخی از خانواده شهدای اقتدار از جمله شهید «محمدمهدی حسینخانی»، شهید «امیرمحمد احمدی» و شهید «اکبر آریانپور» بر تداوم راه شهدا و تقویت روحیه خدمت در جامعه تأکید کرد.
در این دیدارها، یاد و خاطره شهید محمدمهدی حسینخانی و شهید امیرمحمد احمدی که در مسیر دفاع از میهن در قم و شهید اکبر آریانپور که در تجاوز صهیونی - آمریکایی به پایگاه هوانیروز کرمان به فیض شهادت نائل آمدند؛ گرامی داشته شد.
استاندار کرمان در این دیدارها با تسلیت به خانوادههای این شهدا، با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار داشت: برنامهها و دیدارهای امسال را با خانواده شهدا آغاز کردیم تا از این عزیزان روحیه گرفته و مسیر خدمت به مردم را با قدرت ادامه دهیم.
طالبی، افزود: امیدواریم مشمول دعای خیر والدین شهدا قرار بگیریم و به برکت خون این عزیزان، پیروزی نصیب کشور و نظام شود و مردم استان از خدمات دولت بهرهمند شوند.
وی با اشاره به دیدارهای خود با خانواده شهدای اخیر، از جمله شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این دیدارها به این باور رسیدم که خداوند شهدا را گلچین میکند. بدون تردید این افراد برای شهادت انتخاب شده بودند و خود نیز آرزوی رسیدن به این مقام را داشتند.
وی ادامه داد: وجود چنین روحیهای در استان کرمان، نشاندهنده جایگاه ویژه این خطه است و بیجهت نیست که کرمان به عنوان پایتخت مقاومت اسلامی شناخته میشود.
استاندار کرمان تأکید کرد: باید تلاش کنیم در مسیر شهدا حرکت کنیم، چرا که یکی از توفیقات بزرگ کشور، تداوم مسیر شهادت است؛ مسیری که در بزنگاههای تاریخی انقلاب، کشور را از آسیبها حفظ کرده است.
نظر شما