طالبی: بخش بهداشت و درمان استان کرمان در آمادگی کامل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر سه شنبه در بازدید از بخشهای مختلف ستاد هدایت و اطلاعرسانی مرکز MCMC، اتاق عملیات بحران، اتاق فرمان مرکز مدیریت بحران و اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: بخشهای مختلف درمان، بهداشت، سلامت و فوریتهای پزشکی در استان کرمان در عالیترین سطح آمادگی قرار دارند و حضور میدانی و فعال آنها در ایام تعطیلات نوروزی کاملاً مشهود است.
وی با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمان، از هموطنان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث و تلفات جادهای جلوگیری کنند.
استاندار کرمان با اشاره به شرایط فعلی کشور افزود: در وضعیتی که کشور درگیر جنگ است و نیروهای مسلح با اقتدار در حال دفاع هستند، همه دستگاهها موظفاند با ارائه خدمات مطلوب، در تأمین نیازهای مردم و تقویت پشتیبانی داخلی نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: بار مسئولیت دستگاههای خدماترسان سنگین است و خوشبختانه در استان کرمان شاهد عملکرد مطلوبی در مسیر خدمترسانی به مردم هستیم.
مقام عالی دولت در استان در پایان با تأکید بر نقش حیاتی حوزه سلامت تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه بهداشت و درمان، علاوه بر حضور در خط مقدم خدمترسانی، نقش مهمی در تأمین امنیت و آرامش روانی جامعه ایفا میکنند که این مهم در استان کرمان با جدیت دنبال میشود.
