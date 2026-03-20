احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارشها در کشور اظهار کرد: بارشهای زمستان تقریباً در اغلب مناطق کشور در شرایط نرمال قرار داشت، اما برخی استانها از جمله تهران، قزوین، مرکزی و قم با کاهش محسوس بارش مواجه شدند.
وی افزود: پاییز بسیار خشک بود و در این مناطق تا نیمه آذرماه عملاً بارش ثبت نشد. در نتیجه، میانگین بارش کشور حدود چهار تا پنج میلیمتر کمتر از مقدار نرمال بود. بیشترین کاهش بارش مربوط به استانهای تهران، البرز، قزوین، قم و مرکزی است که بین ۴۰ تا ۵۵ درصد کمتر از نرمال ثبت شد.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ادامه داد: در اغلب مناطق جنوب و جنوب غرب کشور شامل بوشهر، هرمزگان، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان و خراسانها، کمبود بارش پاییز در زمستان جبران شد. با این حال، برای تهران و استانهای مجاور، این جبران کامل نبود و کمبود بارش همچنان ادامه دارد.
وی یادآور شد: با توجه به باقیماندن تنها یک سوم از سال آبی و نبود بارش در تابستان، مناطق تهران، البرز، مرکزی، قم، قزوین و سمنان احتمالاً تا پایان سال آبی با کمآبی قابل توجه مواجه خواهند بود.
وظیفه با اشاره به وضعیت منابع آبی بیان کرد: حجم آب سدها در این مناطق بسیار کمتر از حد معمول است و این موضوع چالش تأمین آب در تابستان و فصل گرم پیش رو را افزایش میدهد. پیشبینی میشود شرایط در شهر تهران حتی از سال گذشته نیز دشوارتر باشد.
وی همچنین درباره وضعیت دمایی کشور تصریح کرد: در چند هفته اخیر دما در شرایط نرمال قرار داشت و هوای بسیار سرد یا گرم مشاهده نشد. انتظار میرود در فروردین ماه شرایط دمایی همچنان نرمال باشد، اما از اردیبهشت به بعد، به ویژه در خرداد، تیر و مرداد، دمای هوا بالاتر از حد معمول پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: با توجه به ماهیت منطقهای بارشها و وضعیت منابع آبی، ضرورت دارد برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت تأمین آب در تهران و استانهای مرکزی با دقت و جدیت دنبال شود.
وظیفه درباره وضعیت تأمین آب شرب در کشور اظهار کرد: خشکسالیهای طولانیمدت، سال گذشته شهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و اراک را با چالش جدی در تأمین آب شرب مواجه کرد. سال پیش از آن نیز همدان شرایط مشابهی را تجربه کرد.
وی افزود: با تغییرات اقلیمی و طولانیتر شدن دورههای خشک، وضعیت تأمین آب برای کشاورزی، شرب، بهداشت و محیط زیست با مشکلات جدی روبهرو شده است.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ادامه داد: مدلهای اقلیمی نشان میدهند که از دوره لانینا وارد دوره اقیانوس آرام خواهیم شد. دمای آب اقیانوس آرام، که پهنه وسیعی از آبها را شامل میشود، بر الگوهای هواشناسی تأثیر مستقیم دارد و میتواند نوسانات بارش در ایران را شکل دهد.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی بیان کرد: در دوره لانینا، معمولاً پاییز ایران پر بارش و تابستان کمبارش است. پیشبینی ما این است که از بهار تا تابستان پیشرو، مناطقی مانند جنوب شرق ایران شامل سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، جنوب کرمان و بخشهایی از زاگرس با بارش کمتر از معمول مواجه شوند و تابستان نسبتاً خشک و گرم را تجربه کنند.
وظیفه با اشاره به سالهایی که النینو توسعه پیدا میکند گفت: در این شرایط، برخلاف لانینا، پاییز منطقه خاورمیانه معمولاً با بارش بیش از نرمال همراه است. امیدواریم که این اتفاق رخ دهد و پاییز آینده ایران با بارش نسبی خوبی همراه باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته پیشبینیهای فصلی هیچگاه قطعی نیست و نمیتوان با قطعیت گفت که هر دورهای حتماً چنین رخ خواهد داد، اما بر اساس دادهها احتمال بارش مناسب در پاییز افزایش یافته است.
