به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان خود را برای بازی های ساحلی آسیا در سانیا آماده می کند و شاگردان علی نادری در مرحله گروهی باید رو در روی عربستان، تایلند و امارات قرار گیرند.
سایت beach soccer اسامی برترینهای فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که نام ۵ ایرانی در آن به چشم می خورد.
طبق اعلام این سایت علی نادری در بخش برترین مربیان، سید محمد داستان و سید مهدی میرجلیلی در بخش برترین دروازهبان، علی میرشکاری و محمد نادری هم در بخش برترین بازیکن مرد نامزد دریافت جایزه شده اند که باید دید کدام یک از نفرات می توانند عنوان برترین جهان را به خود اختصاص دهند.
نظر شما