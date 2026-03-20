به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان خود را برای بازی های ساحلی آسیا در سانیا آماده می کند و شاگردان علی نادری در مرحله گروهی باید رو در روی عربستان، تایلند و امارات قرار گیرند.

سایت beach soccer اسامی برترین‌های فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که نام ۵ ایرانی در آن به چشم می خورد.



طبق اعلام این سایت علی نادری در بخش برترین‌ مربیان، سید محمد داستان و سید مهدی میرجلیلی در بخش برترین‌ دروازه‌بان، علی میرشکاری و محمد نادری هم در بخش برترین‌ بازیکن مرد نامزد دریافت جایزه شده اند که باید دید کدام یک از نفرات می توانند عنوان برترین جهان را به خود اختصاص دهند.