نادری: قهرمانی در شرایط ناآمادگی، حاصل انگیزه ملی بازیکنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی درباره شرایط تیم ملی و وضعیت فوتبال ساحلی کشور صحبت هایی را مطرح کرد.

بازیکنان با وجود ناآمادگی، اتفاق بزرگی رقم زدند

پیش از آغاز شرایط جنگی، تیم ملی در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت و تمرینات منظمی را در آرامش کامل پشت سر گذاشته بودیم، اما با به‌وجود آمدن این شرایط، تمرینات ما قطع شد. در این مدت تنها کاری که توانستیم انجام دهیم، حفظ ارتباط با بازیکنان و اجرای تمرینات انفرادی بود تا آن‌ها از آمادگی دور نشوند.

وی بیان کرد: خوشبختانه با شرایطی که کمیته ملی المپیک فراهم کرد، ۱۴ روز زودتر به محل مسابقات اعزام شدیم و همین موضوع کمک کرد تا تیم تا حدی به مرز آمادگی بازگردد. با این حال، ما با آمادگی کامل در مسابقات حاضر نشدیم و فکر می‌کنم تیم در بهترین حالت به ۷۰ درصد آمادگی رسیده بود. با وجود این شرایط، کیفیت بالای بازیکنان، انگیزه فراوان آن‌ها و روحیه‌ای که برای رقم زدن یک اتفاق خوب برای مردم کشورمان داشتند، عامل اصلی موفقیت بود. بازیکنان می‌خواستند در این شرایط سخت، خدمتی به مردم انجام دهند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند. خدا را شکر با همین روحیه توانستیم قهرمان شویم.

نادری ادامه داد: ملی‌پوشان ۴۰ روز تمرین منظم نداشتند و با حدود ۷۰ درصد آمادگی در رقابت‌ها حاضر شدند. طبیعی است که تیم در چنین شرایطی از نظر بدنی و مسابقه‌ای در وضعیت ایده‌آل نباشد، اما انگیزه، روحیه و میل بازیکنان برای خوشحال کردن مردم، باعث شد این کمبودها تا حد زیادی جبران شود. بازیکنان واقعاً دوست داشتند اتفاقی خاص برای مردم کشورمان رقم بزنند و خدا را شکر این هدف محقق شد.

لیگ، مهم‌ترین رکن آمادگی فوتبال ساحلی ایران است

نادری در بخش دیگری از این گفتگو، بر اهمیت برگزاری لیگ فوتبال ساحلی تأکید کرد و گفت: تورنمنت مهم بعدی ما، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی است؛ مسابقاتی که بدون تردید از نظر سطح فنی و میزان آمادگی تیم‌ها، بسیار دشوارتر از رقابت‌های اخیر خواهد بود. همه تیم‌ها با تمام توان، با بازی‌های تدارکاتی مناسب و در بهترین شرایط برای کسب سهمیه جام جهانی وارد میدان می‌شوند.

او افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فوتبال ساحلی ایران، برگزاری منظم لیگ است. می‌توانم با قاطعیت بگویم بخش مهمی از تفاوت و پیشرفت فوتبال ساحلی ایران نسبت به بسیاری از تیم‌ها، به دلیل برگزاری لیگ است. بازیکنان ما حداقل ۷ ماه سال درگیر مسابقات لیگ هستند و همین موضوع کمک بزرگی به حفظ آمادگی و پیشرفت آن‌ها کرده است. برگزاری لیگ از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و امیدوارم هرچه سریع‌تر شرایط برای آغاز مسابقات فراهم شود. شروع لیگ، هم به بازیکنان کمک می‌کند و هم فوتبال ساحلی کشور را در مسیر رشد نگه می‌دارد.

امیدوارم لیگ حتماً برگزار شود

نادری در پاسخ به این پرسش که اگر لیگ برتر در ماه‌ آینده آغاز نشود، تیم ملی با اُفت آمادگی مواجه خواهد شد یا نه، گفت: من شخصاً بسیار امیدوارم که لیگ برگزار شود و مطمئن هستم این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم شرایط کشور به گونه‌ای پیش برود که اتفاق خاصی رخ ندهد و لیگ برتر آغاز شود، چون این مسئله هم به بازیکنان کمک می‌کند و هم به سود فوتبال ساحلی کشور خواهد بود. ما برای فوتبال ساحلی ایران یک چشم‌انداز مشخص تعریف کرده‌ایم و آن هم رسیدن به قهرمانی جام جهانی است. برای دستیابی به این هدف، باید همه الزامات از جمله لیگ منظم، اردوهای مناسب، بازی‌های دوستانه بین‌المللی و فراهم بودن زیرساخت‌ها در کنار هم قرار بگیرد.

برای قهرمانی‌های بعدی باید بیشتر تلاش کنیم

نادری درباره ضرورت برنامه‌ریزی برای ادامه مسیر تیم ملی گفت: همه می‌دانیم وقتی یک قهرمانی به دست می‌آید، برای تکرار آن باید تلاش بیشتری انجام داد. این موفقیت، وظیفه و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ هم برای کادرفنی، برای بازیکنان، مدیران و همه مسئولان. نباید این‌طور باشد که بعد از قهرمانی، در باد این موفقیت بخوابیم. برعکس، حالا باید تمرکز و توجه‌مان را صد درصد روی تورنمنت بعدی بگذاریم و با تلاش بیشتر، شرایط بهتری را فراهم کنیم.

بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی با اشاره به اهمیت بازی‌های تدارکاتی گفت: متأسفانه به دلیل شرایط پیش‌آمده، تمام بازی‌های دوستانه‌ای را که در برنامه داشتیم از دست دادیم و نتوانستیم هیچ دیدار تدارکاتی برگزار کنیم. در حالی که هدف و چشم‌انداز اصلی ما، حضور قدرتمند در جام جهانی است و برای رسیدن به این هدف، حتماً باید بازی‌های بین‌المللی و سطح بالا در برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای رسیدن به قهرمانی در جام جهانی، باید شرایط مطلوبی فراهم شود. در مرکز ملی فوتبال ماسه بسیار خوبی آماده کرده‌ایم و امیدواریم با عادی شدن شرایط، بتوانیم تیم‌های خوب خارجی را به ایران دعوت کنیم، با آن‌ها بازی‌های دوستانه انجام دهیم و همچنین خودمان نیز به دیگر کشورها اعزام شویم تا دیدارهای تدارکاتی باکیفیتی برگزار کنیم.

این قهرمانی تقدیم به مردم ایران

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در پایان با تبریک این موفقیت به مردم گفت: قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی را به همه مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم. امیدوارم در این شرایط سخت، مردم این قهرمانی را از ما پذیرفته باشند. ما هم بنا به وظیفه‌ای که داشتیم، تمام تلاش و کوشش‌مان را انجام دادیم تا بتوانیم ذره‌ای دل مردم را شاد کنیم. از همه عوامل مؤثر در این موفقیت از جمله رئیس و دبیرکل فدراسیون، رئیس کمیته، رئیس دپارتمان، اعضای کادر فنی، عوامل تیم و به‌ویژه بازیکنان که برای به دست آمدن این قهرمانی زحمت زیادی کشیدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.