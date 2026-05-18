دعوت ۱۷ بازیکن به اردو تیم ملی فوتبال ساحلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی در سال جدید از تاریخ ۱۲ الی ۱۶ خرداد با حضور ۱۷ بازیکن در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌گردد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

سیدمهدی میرجلیلی، محمدعلی مختاری، سیدمحمد داستان، سیدعلی ناظم و داود شکری از یزد

علی میرشکاری، محمد معصومی‌زاده، محمدعلی نظرزاده و سبحان فاله از بوشهر

موحد محمدپور، ابوالفضل شریف پور و زمان افضلی پور از گیلان

رضا دیری و مهدی شیرمحمدی از اصفهان

رضا امیری زاده و عبدالعظیم پزشک از هرمزگان

سعید پیرامون از سیستان و بلوچستان