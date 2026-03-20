حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان و مکان نماز عید فطر در استان سمنان اعلام کرد: نماز در ۲۲ نقطه استان فردا صبح اقامه می‌شود.

وی با بیان اینکه در سمنان این نماز ساعت ۶:۳۰ صبح در بلوار دفاع مقدس، میدان استاندارد اقامه می‌شود، افزود: در شاهرود در مصلی پیامبر اعظم ۷:۰۰ صبح و در دامغان به میزبانی مصلی نماز جمعه ۷:۳۰ صبح این‌نماز برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در گرمسار در میدان امام خمینی ۶:۳۰ صبح نماز فطر برگزار می شود گفت: در سرخه در خیابان محرم شرقی ۷:۳۰ صبح نماز عید فطر اقامه می‌شود.

خرمیان با بیان اینکه در مهدیشهر به میطبانی حسینیه المهدی ۷:۳۰ صبح نماز عید فطر اقامه می‌شود، گفت: درآرادان مصلی حضرت صاحب الزمان(عج) ساعت ۸:۰۰ صبح و در میامی به میزبانی مسجد جامع ۷:۰۰ صبح این‌نماز اقامه می‌شود.

وی افزود: در ایوانکی در میدان عالمه محمد تقی ایوانکی ۷:۳۰ صبح، دیباج در مصلی نماز جمعه ۷:۳۰ صبح، امیریه در حسینیه امیر آباد ۷:۰۰ صبح، کلاته رودبار در مصلی نماز جمعه ۷:۰۰ صبح و شهمیرزاد در مسجد ولی عصر ۷:۰۰ صبح نماز عید اقامه می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: در درجزین در مدرسه حضرت مهدی ۷:۰۰ صبح در بسطام بارگاه مطهر امامزاده محمد ۷:۳۰ صبح در رضوان به میزبانی مسجد جامع ۸:۰۰ صبح در رویان مسجد جامع ۷:۳۰ صبح در کلاته خیج حسینیه اعظم ۷:۳۰ صبح ودر بکران دبیرستان حضرت الزهرا ۸:۰۰ صبح نماز اقامه می‌شود.

خرمیان همچنین بیان کرد: در بیارجمند مصلی نماز جمعه ۸:۰۰ صبح در فولادمحله مسجد جامع ۷:۰۰ صبح در مجن بارگاه مطهر امامزاده ابراهیم ۸:۰۰ صبح نماز عید فطر اقامه می‌شود.