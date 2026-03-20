نماز عید سعید ‌فطر در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا شنبه اول فروردین ماه سال جاری نماز عید سعید فطر در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه اقامه می شود.

زمان: شنبه یک فروردین ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۶ صبح، مکان : مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه

درب های مصلی، از ساعت 6 صبح بر عموم نمازگزاران و مردم خداجو باز است.

برنامه اقامه نماز عید سعید فطر مصلی امام خمینی (ره) ارومیه به شرح ذیل است؛

1.باز شدن درب مصلی

2.قرائت دعای ندبه

3.سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرزایی

4.اقامه نماز توسط نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه

5.سخنرانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه

6.اقامه نماز برای بار دوم

7.سخنرانی امام جماعت و دعای پایان