۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

بسیج رسانه لرستان در پی شهادت سردار «نائینی» پیامی را صادر کرد

خرم‌آباد - سازمان بسیج رسانه لرستان در پی شهادت سردار پاسدار «علی‌محمد نائینی» سخنگوی سپاه پاسداران پیامی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه لرستان به مناسبت شهادت معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

خبر شهادت مجاهد نستوه، سردار سرتیپ پاسدار «علی‌محمد نایینی»، از فرماندهان پیش‌کسوت و راهبردان باسابقه عرصه فرهنگ، رسانه و جهاد تبیین، موجب تأثر و تألم عمیق مجموعه بسیج رسانه و جامعه رسانه‌ای انقلاب اسلامی گردید.

آن شهید والامقام که عمر پربرکت خود را در طول چهار دهه مجاهدت مستمر، از دوران دفاع مقدس تا عرصه‌های پیچیده جنگ ترکیبی و نرم، صرف ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت و اعتلای رسانه تراز انقلاب نمود، با نبوغ راهبردی و اخلاص راسخ، نقشی بی‌بدیل در پیوند رسانه با آرمان‌های نظام و رهبری ایفا نمود. حضور مؤثر ایشان در عملیات راهبردی «وعده صادق» و هدایت هوشمندانه جریان‌های رسانه‌ای، تجلی‌گاه تلفیق اندیشه راهبردی، شجاعت میدانی و تعهد تشکیلاتی بود.

سازمان بسیج رسانه، ضمن تعظیم و تکریم مقام شامخ این شهید عزیز، مراتب عمیق تسلیت و همدردی خود را به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، خانواده مکرم و داغ‌دیده شهید، هم‌زمان و همکاران ایشان در مجموعه‌های رسانه‌ای و فرهنگی و همچنین عموم مردم شریف ایران اعلام می‌دارد.

سازمان بسیج رسانه با تأسی از رهنمودهای مقام عظمای ولایت و به پاسداشت میراث گران‌سنگ این شهید والامقام، بر خود فرض می‌داند که مسیر پرافتخار ایشان را باقوت و انسجام‌بخشی به جبهه رسانه‌ای انقلاب، استمرار بخشد. عهد می‌بندیم که با بهره‌گیری از اندیشه‌های راهبردی و تجارب ارزشمند آن شهید، ضمن صیانت از دستاوردهای رسانه‌ای انقلاب، پرچم حقیقت‌گویی، بصیرت‌افزایی و پشتیبانی از جبهه مقاومت را همواره برافراشته نگاه داریم و این مسیر را چراغ راه نسل‌های آینده رسانه‌گران متعهد قرار دهیم.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

