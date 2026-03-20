بسیج رسانه لرستان در پی شهادت سردار «نائینی» پیامی را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه لرستان به مناسبت شهادت معاون روابطعمومی و سخنگوی سپاه پاسداران پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
خبر شهادت مجاهد نستوه، سردار سرتیپ پاسدار «علیمحمد نایینی»، از فرماندهان پیشکسوت و راهبردان باسابقه عرصه فرهنگ، رسانه و جهاد تبیین، موجب تأثر و تألم عمیق مجموعه بسیج رسانه و جامعه رسانهای انقلاب اسلامی گردید.
آن شهید والامقام که عمر پربرکت خود را در طول چهار دهه مجاهدت مستمر، از دوران دفاع مقدس تا عرصههای پیچیده جنگ ترکیبی و نرم، صرف ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت و اعتلای رسانه تراز انقلاب نمود، با نبوغ راهبردی و اخلاص راسخ، نقشی بیبدیل در پیوند رسانه با آرمانهای نظام و رهبری ایفا نمود. حضور مؤثر ایشان در عملیات راهبردی «وعده صادق» و هدایت هوشمندانه جریانهای رسانهای، تجلیگاه تلفیق اندیشه راهبردی، شجاعت میدانی و تعهد تشکیلاتی بود.
سازمان بسیج رسانه، ضمن تعظیم و تکریم مقام شامخ این شهید عزیز، مراتب عمیق تسلیت و همدردی خود را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)، خانواده مکرم و داغدیده شهید، همزمان و همکاران ایشان در مجموعههای رسانهای و فرهنگی و همچنین عموم مردم شریف ایران اعلام میدارد.
سازمان بسیج رسانه با تأسی از رهنمودهای مقام عظمای ولایت و به پاسداشت میراث گرانسنگ این شهید والامقام، بر خود فرض میداند که مسیر پرافتخار ایشان را باقوت و انسجامبخشی به جبهه رسانهای انقلاب، استمرار بخشد. عهد میبندیم که با بهرهگیری از اندیشههای راهبردی و تجارب ارزشمند آن شهید، ضمن صیانت از دستاوردهای رسانهای انقلاب، پرچم حقیقتگویی، بصیرتافزایی و پشتیبانی از جبهه مقاومت را همواره برافراشته نگاه داریم و این مسیر را چراغ راه نسلهای آینده رسانهگران متعهد قرار دهیم.
از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
