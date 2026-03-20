تبریک مسئولان فرهنگی به مناسبت عیدنوروز و عیدفطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی، اعیاد نوروز و فطر را به ایرانیان و مسلمانان کشور تبریک گفت.

در متن این تبریک آمده است:

ایران، در آستانه بهارِ مقاومت و همدلی

بهار طبیعت، همواره نویدبخش تحولی ژرف در کالبد هستی است و ملت سرافراز ایران نیز، در این چرخه ابدی، در آستانه بهاری دیگر ایستاده است؛ بهاری که از یک سو با ترنم رحمانی عید سعید فطر و از سوی دیگر با عطرِ شهدای وطن آمیخته و یادآورِ ایستادگیِ بی‌بدیلِ فرزندانِ این آب و خاک است. در این هنگامه پرشکوه، پیوندی ناگسستنی میان دل‌هایمان موج می‌زند و همبستگیِ مثال‌زدنی، چون ریسمانی زرین، تار و پود هویتِ ایرانی‌ اسلامیِ ما را به هم گره می‌زند.

وظیفه هر یک از ما در این گذرگاهِ حساس، پاسداری از روحیه تاب‌آور خویش و اطرافیان است؛ چرا که افزایش تاب‌آوریِ اجتماعی، سپری است مستحکم در برابرِ این دشمن زبون.

پیروزی بر دشمن ایران‌ستیز، نه تنها در جنگ موشک‌ها و پدافندهایِ استوار، که در قلب‌هایِ امیدوار و سرشار از غروری تجلی می‌یابد که بر عهد دیرین خود با خاکِ پاکِ ایران، پایدار مانده‌اند.

در آغاز سال نو و تحویلِ تقویم، دلتنگِ رهبرِ شهیدِ انقلاب، دعای «یا مقلب القلوب و الابصار» ایشان و یاران شهید ایران هستیم؛اما با این حال، با قلبی آکنده از امید و روحی بلند، سالِ نو را که با ندای «حول حالنا الی احسن الحال» آغاز می‌کنیم. باشد که این سال، سالِ شکوفاییِ بیش از پیشِ این سرزمینِ کهن و سربلندیِ مردمانش باشد، به یاد و نامِ او و مدد خون‌های پاکِ به ناحق ریخته شده، که راه را روشن می‌کند.

همچنین محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.

در پیام تبریک جوادی آمده است؛

بهار امسال روایت ملتی است که در میانه‌ آتش و آزمون، شکسته نشد بلکه صیقل خورد.

سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری شده است؛ نامی که بیش از هر زمان، پیوند میان ایستادگی، همبستگی و آینده‌سازی این سرزمین را یادآور می‌شود.

اما امسال، بهار، تنها پیام‌آور طراوت نیست؛ حامل روایت است؛ روایت ملتی که در میانه‌ آتش و آزمون، نه شکسته، که صیقل خورده است. این روزها، ایران را می‌توان دید، نه در نقشه، که در چهره‌ها؛ ایرانی که تنش زخمی است، دلش داغدار پرافتخارترین فرزندان خویش، و در عین اندوه، ایستاده است؛ بی‌خم‌شدن، بی‌تسلیم.

این اندوه، اندوه فروریختن نیست؛ اندوهی است که از دل آن، اراده برمی‌خیزد. اشکی است که به جای خاموش‌کردن آتش، آن را روشن‌تر می‌کند. جهان، اگر امروز به ما می‌نگرد، چیزی تازه نمی‌بیند؛ همان روایت کهن را می‌بیند که قرن‌ها پیش در واژه‌های این سرزمین زاده شد: روایت ایستادن و اکنون، گویی پس از آن بنای سترگ ادب که حکیم طوس، فردوسی بزرگ خلق کرد، بار دیگر اثری در حال شکل‌گیری است؛ اثری نه بر صفحه، که در سینه‌ها، نه با مرکب، که با رنج و ایمان. «ایران‌نامه»ای که هر یک از ما، نویسنده‌ سطرهای آن هستیم. هر دل نگران، یک جمله است؛ هر ایستادگی خاموش، یک بند است و هر کلمه‌ای که از امید نوشته می‌شود، فصلی است که به آینده افزوده می‌شود و جهان،خواه ناخواه این کتاب را خواهد خواند.

در این میان، شما اهالی فرهنگ و قلم نه تماشاگر این روایت، که معماران آن هستید. در روزگاری که صدای سلاح‌ها بلند است، آنچه در تاریخ می‌ماند، صدای شماست. امروز، بیش از همیشه، کلمه باید قد بکشد؛ قلم باید بایستد؛ و معنا باید از زیر آوار خبرها و هیاهوها، دوباره سر برآورد.

همچنین ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت حلول سال ۱۴۰۵ هجری شمسی و هم‌زمانی آن با عید خجسته فطر، با صدور پیامی، فرارسیدن سال نو و عید سعید فطر را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ای مردمان فرزانه این خاک پاک

دوباره نسیم بهار از کوهساران برخاسته و زمین خفته را بیدار کرده است. ماه نو نیز چون چراغ بخشایشی در دل آسمان می‌درخشد. بهار فصل رویش است و کتاب، رویش‌گاه اندیشه. چه هم‌آغوشی زیبایی است میان شکوفه‌ای که از درخت می‌روید و واژه‌ای که از جان آدمی می‌جوشد. این هم‌زمانی شکفتن و رستن به ما یادآور می‌شود که انسان نیز می‌تواند همچون درختی استوار، از دل خاک برخیزد و به سوی بی‌نهایت اوج گیرد.

سال گذشته با رویدادهایی تلخ و جانکاه برای این مرزوبوم همراه بود؛ رهبر فرزانه و حکیم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، جمعی از سرداران دلیر میهن، شماری از مسئولان و نیز گروهی از مردم بی‌گناه، به ویژه دختران دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه در میناب،به دست شقی‌ترین جانیان تاریخ بشریت به فیض شهادت نائل آمدند. هم‌اکنون نیز فرزندان رشید این دیار در برابر امواج آتش و شراره، سنگرها را خالی نگذاشته‌اند.

این شرایط خطیر رسالت همگانی ما را دوچندان می‌کند. پشتیبانی از دلاورمردان مدافع وطن، تا پای جان، تکلیفی است که بر دوش همه ما سنگینی می‌کند. هر دست یاری‌گر، هر نیت پاک و هر اندیشه سازنده‌ای، همچون قطره‌ای روشنایی در ظلمت‌کده شب‌های وطن خواهد درخشید. چه زیبا فرموده است پیامبر رحمت (ص): «مَن جَهَّزَ غازِیاً بِسِلکٍ أو بَرِّهِ غَفَرَ اللهُ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِه و ما تأخَّر.» هرکس رزمنده‌ای را هرچند به یک نخ یا سوزنی یاری رساند، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌آمرزد. آری حتی کوچک‌ترین مساعدت نیز در ترازوی الهی نوری جاودانه خواهد داشت.

امروز که دشمنان ما بر آتش فتنه می‌دمند، فرهنگ و کتاب سربازان گمنامی هستند که از مرزهای هویت و ایمان پاسداری می‌کنند. ایران سرزمین کتاب و خرد است؛ دیاری که کلمات در آن می‌رویند تا زخم‌های کهنه را مرهم نهند و ایمان چون درختی تناور سایه‌اش را بر فردای این مرزوبوم بگستراند. چه ضروری است که در کنار پشتیبانی مادی، به تقویت بنیان‌های فکری این مرزوبوم نیز همت گماریم؛ چرا که قلم و کتاب اگر در خدمت حقیقت باشند، همچون سربازی خاموش اما مؤثر از مرزهای اندیشه پاسداری می‌کنند.

در این بهار سرشار از طراوت و عید سپید بندگی، از درگاه خداوند متعال مسألت دارم که جان‌هایمان را به نوری بی‌زوال روشنایی بخشد و میهن عزیزمان را در پناه عقل و ایمان، پایدار و سربلند بدارد.

نوروزتان پرگشوده در روشنایی، طاعات و عباداتتان پذیرفته در درگاه دوست و دلتان پیوسته با کتاب و خرد.