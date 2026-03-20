به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو و عید سعید فطر، ضمن تبریک این ایام، قبولی طاعات و عبادات مردم در ماه مبارک رمضان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

وی با درود به ساحت حضرت ولی‌عصر (عج) و آرزوی توفیق برای رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: امیدواریم مردم مؤمن و روزه‌دار کردستان از برکات ماه رمضان بهره‌مند شده و سال جدید را با سلامتی و موفقیت آغاز کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به حوادث و ضایعه‌های سال گذشته افزود: ملت ایران در سالی که گذشت داغ از دست دادن جمعی از بزرگان خود را تجربه کرد و در عین حال با انواع جنگ‌ها و فشارهای دشمنان مواجه بوده است.

پورذهبی با تأکید بر لزوم تحول در آغاز سال جدید تصریح کرد: تغییر سال باید همراه با تحول درونی انسان باشد و هر فرد با تهذیب نفس و توجه به ارزش‌های الهی، خود را به «احسن الحال» نزدیک کند.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با هجمه‌ها و دشمنی‌های گسترده‌ای روبه‌رو است، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، استقامت ملی و توکل به خداوند، مسیر پیشرفت خود را ادامه داده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: سال پیش رو، سال موفقیت‌ها و پیروزی‌های بیشتر برای ملت ایران باشد و کشور با همت مردم و تلاش مسئولان در مسیر پیشرفت و اقتدار گام بردارد.