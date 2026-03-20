اصلاح روند توزیع میوه شب عید در کردستان؛ کاهش قیمت پرتقال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری شامگاه جمعه در بازدید از سردخانه‌ها و مراکز توزیع میوه شب عید در سنندج، با اشاره به بررسی نحوه نگهداری، توزیع و قیمت‌گذاری اقلام تنظیم بازار، اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین تذکرات، حذف احتساب قیمت جعبه میوه برای مصرف‌کننده و محاسبه قیمت صرفاً بر اساس وزن خالص محصول بود که پس از آن اصلاحات لازم انجام شد.

وی افزود: در ادامه، قیمت برخی اقلام نیز بازنگری شد که بر این اساس، قیمت پرتقال توزیعی در طرح تنظیم بازار ۵ هزار تومان کاهش یافت.

حیدری تصریح کرد: همچنین سیب‌زمینی‌های عرضه‌شده به دلیل کیفیت پایین از چرخه توزیع جمع‌آوری شد و مقرر گردید در صورت تأمین محصول باکیفیت، با قیمت مصوب ۳۵ هزار تومان عرضه شود.

وی با اشاره به تداوم اقدامات اصلاحی در حوزه تأمین و توزیع اقلام شب عید خاطرنشان کرد: کارگروه‌های مربوطه به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و گزارش اقدامات را ارائه خواهند کرد.

بازرس کل استان کردستان در پایان تأکید کرد: نظارت بر روند تأمین و توزیع اقلام تنظیم بازار تا پایان طرح‌های نوروزی با هدف صیانت از حقوق مردم ادامه خواهد داشت.

در این بازدید دستگاه‌های متولی موظف به اجرای دستورات صادره شدند و گزارش‌ها حاکی از اصلاح بخش قابل توجهی از موارد تذکر داده شده است.