محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک سال نو و عید سعید فطر، بر نقش هیئات مذهبی در تقویت همدلی، ترویج فرهنگ ایثار و حرکت در مسیر ساخت ایرانی مقتدرتر تأکید کرد.

وی افزود: عید فطر برای ما روز فتح نهایی و بهار حقیقی، لحظه برافراشته شدن پرچم اقتدار ایران بر قله‌های جهان است و اگرچه امسال چشم‌ها گریان و دل‌ها داغدار است، اما امید در دل مردم زنده و جاری است.

باقری با بیان اینکه نوروز ۱۴۰۵ در حالی آغاز می‌شود که جامعه داغدار فقدان بزرگان و شهداست، تصریح کرد: بهار امسال با اندوهی بزرگ همراه شده، اما این داغ، به سرمایه‌ای برای تداوم راه ایستادگی و مقاومت تبدیل خواهد شد.

هیئات مذهبی، محور هم‌افزایی اجتماعی و فرهنگی

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ادامه داد: هیئات مذهبی به همراه مردم غیور ایران، با توکل بر خداوند متعال و بیعت با ولایت، تلاش خواهند کرد سال جدید را به سال هم‌افزایی، انسجام و ساختن ایرانی مقتدرتر تبدیل کنند.

وی با تأکید بر نقش هیئات در تقویت روحیه معنوی و اجتماعی جامعه، گفت: این مجموعه‌ها همواره در بزنگاه‌های مهم، در کنار مردم حضور داشته و در مسیر ترویج فرهنگ دینی و انقلابی نقش‌آفرین بوده‌اند.

باقری خاطرنشان کرد: آغاز سال نو را با یاد و نام شهیدان، امامین انقلاب و با توکل بر پروردگار و توسل به ائمه اطهار (ع)، به‌ویژه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، گرامی می‌داریم و از درگاه الهی فرج آخرین منجی عالم بشریت را مسئلت داریم.

وی در پایان با دعوت از مردم برای قرائت فاتحه‌ای برای ارواح طیبه شهدا اظهار کرد: «نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ» و امیدواریم سال جدید، سالی سرشار از پیروزی، عزت و سربلندی برای ملت ایران باشد.