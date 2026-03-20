  1. استانها
  2. سمنان
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۰

ترافیک نوروزی در جاده‌های استان سمنان روان اما پرحجم است

ترافیک نوروزی در جاده‌های استان سمنان روان اما پرحجم است

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از آغاز موج نخست سفرهای نوروزی همزمان با روز نخست خبر داد و گفت: ترافیک در جاده‌های استان پرحجم اما روان گزارش می‌شود.

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حجم خودروی ورودی به استان سمنان در روز اول نوروز، بیان کرد: شاهد موج نخست سفرهای نوروزی در این استان هستیم.

وی افزود: همزمان با روز اول فروردین ماه ۱۴۰۵ ترافیک در جاده های استان سمنان پرحجم اما روان گزارش می شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به بارش باران در برخی نقاط استان بیان کرد: از مسافران درخواست می شود که در زمان بارندگی کمال احتیاط را داشته باشند.

بزرگی با بیان اینکه بیشترین ترافیک در ورودی ها و خروجی های شهرهای استان سمنان است، گفت: خوشبختانه تردد بدون هیچ مشکلی در جاده های استان در حال انجام است.

کد مطلب 6780088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها