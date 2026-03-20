سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حجم خودروی ورودی به استان سمنان در روز اول نوروز، بیان کرد: شاهد موج نخست سفرهای نوروزی در این استان هستیم.

وی افزود: همزمان با روز اول فروردین ماه ۱۴۰۵ ترافیک در جاده های استان سمنان پرحجم اما روان گزارش می شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به بارش باران در برخی نقاط استان بیان کرد: از مسافران درخواست می شود که در زمان بارندگی کمال احتیاط را داشته باشند.

بزرگی با بیان اینکه بیشترین ترافیک در ورودی ها و خروجی های شهرهای استان سمنان است، گفت: خوشبختانه تردد بدون هیچ مشکلی در جاده های استان در حال انجام است.