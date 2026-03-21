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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

برگزاری نماز عید فطر در شهرستان خنج

برگزاری نماز عید فطر در شهرستان خنج

خنج-مردم شهرستان خنج در جنوب استان فارس پس از یک ماه عبادت امروز نماز عید سعید فطر را به جا آوردند.

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کد مطلب 6780322

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