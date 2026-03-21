https://mehrnews.com/x3bDXW ۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸ کد مطلب 6780322 استانها فارس استانها فارس ۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸ برگزاری نماز عید فطر در شهرستان خنج خنج-مردم شهرستان خنج در جنوب استان فارس پس از یک ماه عبادت امروز نماز عید سعید فطر را به جا آوردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6780322 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز عید فطر در کازرون اقامه نماز عید سعید فطر در مرودشت برپایی باشکوه نماز عید فطر در مصلی شهر اقلید اقامه نماز عید فطر در نورآباد ممسنی اقامه نماز عید سعید فطر در زرین دشت فارس اقامه نماز بندگی در سومین حرم اهل بیت(ع) تصاویری از حضور باشکوه مردم ارومیه در نماز عید فطر نماز عید فطر در لامرد اقامه شد نماز عید سعید فطر در حرم شاهچراغ (ع) اقامه شد برچسبها عید سعید فطر نماز عید سعید فطر شهر خنج
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