اقامه نماز عید سعید فطر در زرین دشت فارس

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید فطر در شهرستان زرین دشت با حضور گسترده و پرشور مردم به امامت حجت‌الاسلام غلامرضا دروند پور امام جمعه این شهرستان اقامه شد.

حجت الاسلام دروند پور در خطبه های نماز عید سعید فطر با اشاره به حوادث تلخ سال گذشته در کشور گفت: شهادت جمعی از مردم ایران اسلامی، دانش آموزان میناب و شهادت پدر مهربان امت اسلامی رهبر عزیزتر از جانمان شهید امام خامنه ای عزیز در حمله آمریکایی - صهیونی نعمت بزرگی را از ما گرفت اما انتخاب فرزند برومند شهیدمان بعنوان رهبر مسلمین جهان مرهمی بر قلب داغدارمان شد تا همه با عزمی جدی در رکاب ایشان باشیم.

وی خطاب به مردم ولایتمدار زرین دشت اظهار کرد: رمز موفقیت ما در مقابل دشمنان اتحاد و همدلی در زیر پرچم جمهوری اسلامی با شعار لبیک یا خامنه ای است، اگر مثل ستون های محکم دست به دست هم بدهیم، هیچ ابر قدرتی جرات مقابله با ایران اسلامی نخواهد داشت.

امام جمعه زرین دشت افزود: امروز ماموریت واجب همه ما پرچمداری از این نظام با حفظ خیابانهاست ، تا حضور حداکثری مدافعان وطن از رونق نیفتد.

حجت الاسلام دروند پور ضمن قدردانی از تلاش های سپاهیان غیرتمند، بسیجیان آتش به اختیار و نیروهای مسلح جان بر کف نظامی و انتظامی در تامین امنیت جامعه و دفاع از کیان انقلاب قدردانی کرد و گفت: درود خداوند بر شما باد که از جانتان برای ایران جان مایه می گذارید.

امام جمعه زرین دشت در خاتمه از بلامانع بودن مجالس شادی در این شهرستان نیز سخن گفت و تاکید کرد: لازم است تا این مراسمات با حفظ حرمت در این عزای عمومی همراه باشد.