پیش بینی رگبار و رعدوبرق در نوار شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی برای روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه اعلام کرد امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، برخی نقاط استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز، در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش امروز در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، برخی نقاط خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، خوزستان، تهران، البرز، قم، مرکزی و دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی نیز همین وضعیت جوی حاکم خواهد بود.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: روز شنبه در بعضی مناطق شمال غرب، شمال شرق، استان‌های ساحلی دریای خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

در این گزارش آمده است که این وضعیت روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز در برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق، برخی نقاط سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز ادامه خواهد یافت و امروز در برخی مناطق غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، بخش‌هایی از مرکز و نوار شرقی، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و در بعضی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و جنوب و روز یکشنبه در نوار شرقی و روز دوشنبه در شمال شرق و شرق کشور، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این گزارش حاکی از آن است که امروز در شمال شرق و روز شنبه در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز کاهش نسبی دما رخ می‌دهد، همچنین از روز یکشنبه در نوار شمالی کشور افزایش تدریجی دما مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد که خلیج‌فارس، تنگه‌هرمز و دریای عمان طی سه روز آینده مواج است.

بر اساس این گزارش آسمان تهران، برای امروز نیمه‌ابری، با بیشینه دمای ۳۰ و کمینه دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و پیش‌بینی می‌شود.