ترافیک سنگین و روان در مسیر شمالی آزادراه های زنجان حاکم است

سرهنگ محمدحسن خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترافیک در آزادراه زنجان - قزوین به سمت غرب کشور پر حجم و سنگین است، گفت: در نخستین خستین روز سال جدید ترافیک در مسیر شمالی آزادراه زنجان به قزوین و تبریز سنگین و پرحجم ولی روان در حریان است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک مسیرهای داخل استان به ویژه راه های روستایی نیز به دلیل فرارسیدن عید نوروز و تعطیلات نوروزی پرحجم است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به وقوع یک تصادف در مسیر ابهر به خدابنده، گفت: انحراف به چپ خودروی سمند از پژو به مرگ دو شهروند منتهی شد.

خلجی با اشاره به بارش برف و باران در استان زنجان، لزوم رعایت قوانین رانندگی مورد تأکیدقرارداد و گفت: توجه به بارش نزولات آسمانی در سطح استان و لغزندگی جاده ها با سرعت مطمئن حرکت کرده و از هرگونه شتاب زدگی و عجله پرهیز کنند.