به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۷ همت اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بخشی از این اعتبارات به تکمیل فرآیند رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته و تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس به قرارداد کار معین برای حدود ۲۱ هزار نفر در سطح کشور اختصاص خواهد یافت.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه مدارس شبانه‌روزی و هنرستان‌ها نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بودجه است که با هدف ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: این اقدامات در راستای کاهش نارضایتی‌های فرهنگیان، تأمین امنیت شغلی و تحقق عدالت آموزشی در سطح کشور و استان اجرا خواهد شد.

پاکمهر با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آموزشی بیان کرد: احداث پژوهش‌سراها، تجهیز هنرستان‌ها و ساخت استخرهای شنا برای دانش‌آموزان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به نقش فضای مجازی در تربیت دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: امروز تربیت نسل جوان علاوه بر مدرسه و خانواده، تحت تأثیر فضای مجازی قرار دارد و لازم است برنامه‌های آموزشی و فرهنگی متناسب با این شرایط طراحی شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توجه به این موضوع می‌تواند در رشد فکری و اخلاقی دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۸۶ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برای پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته پیش‌بینی شده است.