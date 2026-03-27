  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

پاکمهر: منابع پایداری برای توسعه زیرساخت‌های اورژانس کشور فراهم شد

پاکمهر: منابع پایداری برای توسعه زیرساخت‌های اورژانس کشور فراهم شد

بجنورد- نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب قوانین مختلف، منابع پایداری برای توسعه زیرساخت‌های اورژانس فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکمهر شامگاه جمعه در نشست کارکنان اورژانس با رییس اورژانس کشور که در سالن جلسات اورژانس خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: همزمانی آغاز سال جدید با ادامه جنگ رمضان، مسئولیت حوزه بهداشت و درمان را دوچندان کرده است.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان افزود: با توجه به وظیفه نظارتی مجلس، ارتباط مستمر و همفکری نزدیکی با مجموعه سلامت وجود دارد و از نزدیک شاهد ایثارگری و تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان و نیروهای اورژانسی هستیم.

وی تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور و افزایش فشارها، خوشبختانه کمبودی در ارائه خدمات به مردم احساس نمی‌شود و روند خدمت‌رسانی مطلوب است.

پاکمهر با اشاره به اقدامات حمایتی مجلس گفت: در مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب قوانین مختلف، منابع پایداری برای توسعه زیرساخت‌های اورژانس فراهم شد.

وی ادامه داد: از جمله حمایت‌ها می‌توان به اختصاص یک درصد از قیمت فروش خودروها اشاره کرد که منجر به تامین حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار شده است.

نایب رئیس کمیسیون اول بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این منابع در تجهیز پایگاه‌های اورژانس، خرید آمبولانس و ارتقای خدمات نقش موثری داشته است.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان اورژانس استان، افزود: سال گذشته تعدادی آمبولانس به استان تحویل شد و همچنین پروژه احداث آشیانه بالگرد اورژانس با حمایت مجلس و سازمان اورژانس کشور در حال پیگیری است تا خدمات اورژانس هوایی تقویت شود.

کد مطلب 6784939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها