به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکمهر شامگاه جمعه در نشست کارکنان اورژانس با رییس اورژانس کشور که در سالن جلسات اورژانس خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: همزمانی آغاز سال جدید با ادامه جنگ رمضان، مسئولیت حوزه بهداشت و درمان را دوچندان کرده است.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان افزود: با توجه به وظیفه نظارتی مجلس، ارتباط مستمر و همفکری نزدیکی با مجموعه سلامت وجود دارد و از نزدیک شاهد ایثارگری و تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان و نیروهای اورژانسی هستیم.

وی تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور و افزایش فشارها، خوشبختانه کمبودی در ارائه خدمات به مردم احساس نمی‌شود و روند خدمت‌رسانی مطلوب است.

پاکمهر با اشاره به اقدامات حمایتی مجلس گفت: در مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب قوانین مختلف، منابع پایداری برای توسعه زیرساخت‌های اورژانس فراهم شد.

وی ادامه داد: از جمله حمایت‌ها می‌توان به اختصاص یک درصد از قیمت فروش خودروها اشاره کرد که منجر به تامین حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار شده است.

نایب رئیس کمیسیون اول بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این منابع در تجهیز پایگاه‌های اورژانس، خرید آمبولانس و ارتقای خدمات نقش موثری داشته است.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان اورژانس استان، افزود: سال گذشته تعدادی آمبولانس به استان تحویل شد و همچنین پروژه احداث آشیانه بالگرد اورژانس با حمایت مجلس و سازمان اورژانس کشور در حال پیگیری است تا خدمات اورژانس هوایی تقویت شود.