۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

پاکمهر: اعتبار پزشک خانواده در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت

بجنورد- نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار طرح پزشک خانواده که از ۳۰ تا ۴۰ همت آغاز شد، برای سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر ظهر روز یکشنبه در نشست با کارکنان بیمه سلامت خراسان شمالی که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: طرح پزشک خانواده از سیاست‌های محوری است که افزایش اعتبار متوالی را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه سلامت یک رکن در کنار امنیت است، اظهار کرد: اعتبار طرح پزشک خانواده از ۳۰ تا ۴۰ همت آغاز شد که برای سال ۱۴۰۵ نیز افزایش یافته است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۵، یک هفتم بودجه کشور در حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۴، ۴۶ درصد افزایش یافته است.

