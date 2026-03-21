سامانه بارشی فراگیر در راه خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز احتمال بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
وی افزود: به تدریج از فردا تا پایان هفته استان تحت تأثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری قرار میگیرد که در کل استان بهویژه مناطق شمالی، شمالشرقی، شرقی، جنوبشرقی، جنوبی، مرکزی و ارتفاعات سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید گاهی تندباد لحظهای و در برخی نقاط ریزش تگرگ خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در این مدت احتمال بارش برف در ارتفاعات استان نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به حجم و شدت بارشها طی روزهای دوشنبه تا پنجشنبه بهویژه چهارشنبه و پنجشنبه، در اغلب نقاط استان آبگرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
سبزهزاری گفت: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.
وی در پایان عنوان کرد: در شبانهروز گذشته آبادان با دمای ۲۵.۸ و دزپارت با دمای ۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و در همین مدت دمای اهواز به بیشینه ۲۴.۹ و کمینه ۱۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما