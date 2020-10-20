۶ میلیون تن نهاده طیور نیاز داریم/ توقف روند افزایش قیمت مرغ

عطاء اله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند جوجه ریزی در مرغداری‌های استان شدت پیدا کرده است، افزود: اگر نهاده‌های مورد نیاز تأمین نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های استان صورت گرفته است، افزود: به نظر می‌رسد که با این میزان جوجه ریزی روند افزایش قیمت نداشته باشیم.

وی با اشاره به ضرو زیان مرغداران براثر شیوع کرونا ادامه داد: پیش بینی می‌شود که بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشیم و کمبود نهاده‌ها سبب شده تا در وزن مرغ‌ها و جوجه‌ها با مشکل مواجه شویم.

حسن زاده یادآور شد: قبلاً بسیاری از واحدهای مرغداری از وزن ۱.۷ کیلوگرم شروع و تا ۳.۲ کیلوگرم برداشت می‌کردند اما اکنون وزن جوجه ریزی ها به ۱.۸ تقلیل یافته است و این سبب می‌شود که سه میلیون تن کاهش تولید گوشت را داشته باشیم.

رئیس اتحادیه مرغداران مازندران، با اظهار اینکه میزان تولید ما همواره بیش از نیاز و مصرف کشور و استان بوده است، گفت: اکنون به دلیل اختلال در تأمین نهاده‌ها و گرانی آن، روند تولید با دغدغه مواجه شده است.

وی با تاکید براینکه دانه‌ها و نهاده‌های دامی باید در مرغداری تأمین باشد تا به گله‌ها استرس وارد نشود، یادآور شد: ارزانی قیمت مرغ در یک ماه گذشته به دلیل تخلیه واحدهای مرغداری بوده است.

حسن زاده با عنوان اینکه سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ قطعه جوجه ریزی باید انجام دهیم، میزان نهاده مورد نیاز ذرت و نهاده را شش میلیون تن بیان کرد و گفت: باید پشتیبانی لازم برای تأمین نهاده‌ها صورت گیرد.