۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

پیام نماینده ولی فقیه در سپاه بمناسبت شهادت سردار نائینی

حجت‌الاسلام حاجی صادقی با صدور پیامی شهادت سردار «علی‌محمد نائینی» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی بمناسبت شهادت معاون و روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: بدون تردید خون پاک و مطهر این شهید والامقام عزم و اراده همرزمانش را در تداوم مسیر مقدس تبیین دستاوردها و اقدامات عزت آفرین نظام اسلامی در مقابله قاطع برابر متجاوزان و افشای ماهیت پلید آنان در منظر افکار عمومی جهان راسخ‌تر می‌نماید.

پیام نماینده ولی فقیه در سپاه بمناسبت شهادت معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه به شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَابَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت عزتمندانه مجاهد مخلص و مدبر عرصه فرهنگ و رسانه سردار سرافراز سپاه اسلام، سرتیپ پاسدار علی محمد نایینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه که در سحرگاه آخرین روز از ماه بندگی خدا در راه آرمان و هدف والای اعتلای اسلام و تبیین و توسعه گفتمان الهام بخش انقلاب اسلامی در جنایت تروریستی توسط آمریکای پلید و رژیم منحوس صهیونی شهد شیرین شهادت نوشید؛ را محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، خانواده محترم، وابستگان، آحاد فرماندهان و همرزمان و ملت غیور ایران اسلامی به ویژه مردم قدرشناس شهرستان کاشان، تبریک و تسلیت عرض می‌ نمایم.

بیش از ۴ دهه مجاهدت و تلاش مسئولانه و خستگی ناپذیر در عرصه های خطیر مورد نیاز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعم از عرصه فرهنگ، تبلیغات، جنگ نرم، جهاد تبیین و رسانه در لباس مقدس پاسداری، سرانجام این سرباز فرهیخته و مخلص ولایت را به آرزوی دیرین خود رساند و به برادر شهید و همسنگران عزیزش پیوست.

بدون تردید خون پاک و مطهر این شهید والامقام عزم و اراده همرزمانش را در تداوم مسیر مقدس تبیین دستاوردها و اقدامات عزت آفرین نظام اسلامی در مقابله قاطع برابر متجاوزان و افشای ماهیت پلید آنان در منظر افکار عمومی جهان راسخ‌تر می‌نماید.

با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت های سترگ این سردار سرافراز عرصه فرهنگ و رسانه، علو درجات، رحمت واسعه الهی و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و برادر شهیدش را برای آن عزیز سفر کرده مسئلت دارم.

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد خبر 6780444
هادی رضایی

