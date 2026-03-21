نگرش منفی ترامپ به مرتس؛ اختلاف عمیق آمریکا و اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان امروز شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضع مثبتی درباره او ندارد.

وی از اختلافات عمیق میان آمریکا و اتحادیه اروپا پرده برداشت.

صدراعظم آلمان در سخنانی بیان کرد: در حال حاضر به نظر نمی رسد که ترامپ نگرش مثبتی در قبال من داشته باشد.

وی تصریح کرد: این موضوع از زمان توبیخ ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید و پس از آن موضع گیری جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست امنیتی ۲۰۲۵ مونیخ، کاملا آشکار است.

