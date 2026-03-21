  1. استانها
  2. خوزستان
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

یک خردسال در اهواز بر اثر حمله جنگنده به شهادت رسید

یک خردسال در اهواز بر اثر حمله جنگنده به شهادت رسید

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از شهادت یک خردسال در پی حمله آمریکایی - صهیونی به اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: صبح امروز منطقه‌ای در اهواز مورد اصابت و تجاوز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

او بیان کرد: در این حمله، یک خانواده سه نفره مورد اصابت قرار گرفتند که پدر و مادر مجروح و فرزند خردسال آنان به شهادت رسید.

وی همچنین گفت: عملیات آواربرداری توسط نیروهای امدادی در حال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در ادامه بیان کرد: همچنین یک پرتابه عمل نکرده در منزل مسکونی در آغاجری اصابت کرد. ضمن اینکه صدای انفجار داخل شهر نیز صدای پدافند بود.

کد خبر 6780456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها