یک خردسال در اهواز بر اثر حمله جنگنده به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: صبح امروز منطقه‌ای در اهواز مورد اصابت و تجاوز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

او بیان کرد: در این حمله، یک خانواده سه نفره مورد اصابت قرار گرفتند که پدر و مادر مجروح و فرزند خردسال آنان به شهادت رسید.

وی همچنین گفت: عملیات آواربرداری توسط نیروهای امدادی در حال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در ادامه بیان کرد: همچنین یک پرتابه عمل نکرده در منزل مسکونی در آغاجری اصابت کرد. ضمن اینکه صدای انفجار داخل شهر نیز صدای پدافند بود.