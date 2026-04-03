۲ شهر خوزستان مورد تعرض دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی تهاجم هوایی دشمن، بعدازظهر امروز جمعه و در بازه زمانی ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵، حوادثی در برخی نقاط استان رخ داده است.

وی افزود: در شهرستان دزفول دو مورد اصابت همراه با انفجار گزارش شده که خوشبختانه هیچ‌گونه شهادت یا مجروحیتی در پی نداشته است.

حیاتی ادامه داد: همچنین سه مورد اصابت و انفجار در مناطق شرق و شمال‌غرب اهواز رخ داده که این حوادث نیز بدون تلفات جانی و مجروحیت گزارش شده است.

وی تأکید کرد: بررسی ابعاد این حوادث ادامه دارد و گزارش تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.