منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر مورد حمله دشمن متجاوز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح امروز شنبه ۱۵ فروردین در اثر تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی سه اصابت و انفجار شدید در شرق و غرب اهواز رخ داد. تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

وی افزود: همچنین در ساعت۱۰:۴۷ امروز در منطقه ویژه پتروشیمی شهرستان ماهشهر سه اصابت و انفجار مهیب رخ داد.

حیاتی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه در تهاجم هوایی دشمن آمریکایی و صهیونی به ماهشهر، شرکت‌های پتروشیمی فجر ۱ و ۲، ابوعلی، رجال و امیرکبیر مورد اصابت قرار گرفته‌اند که احتمال وجود شهادت و مجروحیت شهروندان در این تهاجم بسیار زیاد است.