️ به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت رئیسه فدراسیون با حضور اعضا به صورت وبیناری برگزار شد.

جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون در ابتدای این نشست شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، فرماندهان، دانش‌آموزان مینابی و مردم بیگناه کشور را تسلیت گفت و حملات وحشیانه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی به خاک پاک جمهوری اسلامی ایران به ویژه مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن ورزشی را به شدت محکوم کرد.

رئیس فدراسیون در این جلسه در خصوص برگزاری مسابقات پارالمپیاد جوانان و قهرمانان روستا، برپایی اردوهای تیم های ملی برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، مسابقات قهرمانی کشور و لیگ هایی که برگزار شده مطالبی را عنوان کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در روزهایی که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان به ویژه اماکن ورزشی حمله کردند، ما با خرید تجهیزات برای رشته های تیروکمان و تیراندازی و تهیه و ارسال توپ های ورزشی به هیئت های استانی و شهرستانی تلاش کردیم تا توسعه ورزش جانبازان و توان یابان ادامه داشته باشد و ورزشکاران ما با تداوم افتخارآفرینی های خود پاسخ کوبنده ای به دشمنان دهند.

در ادامه نشست، بیگ رضایی مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون گزارشی از اردوها و مسابقات قهرمانی کشور، لیگ ها در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و گفت: با راه اندازی نرم افزار هوشیار تن، کادر فنی تیم های ملی ما می توانند با طراحی تمرینات به صورت علمی و تخصصی در این نرم افزار این امکان را برای ملی پوشان ایجاد کنند که امروز در این شرایط که امکان برگزاری اردوهای متمرکز نیست ورزشکاران از شرایط آماده سازی دور نمانند.

وی ادامه داد: در سال جدید علاوه بر اردوهای ناگویا، اردوهای ویرتوس را با میزبانی استان های گلستان، خراسان رضوی و زنجان آغاز خواهیم کرد. همچنین طی جلساتی که با آکادمی کمیته ملی پارالمپیک داشتیم، برنامه سنجش و آموزش های علمی را برای سال جدید پیش بینی کردیم تا ورزش قهرمانی را با علمی شدن ادامه دهیم. گروه هایی در فضاهای مجازی تشکیل شده که روان‌شناسان با ملی پوش در ارتباط هستند تا روند آماده سازی ورزشکاران به لحاظ روحی و روانی هم ادامه داشته باشد.

بیگ رضایی در پایان گفت: برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، لیگ ها، رقابت های منطقه ای برای سال جدید پیش بینی کردیم و مقرر شد که این رقابت ها تا دی ماه ۱۴۰۵ برگزار شود تا در دو ماه پایانی سال زمان لازم برای بررسی عملکرد انجمن ها و ورزشکاران را داشته باشیم.

در پایان نشست مصطفوی رئیس کمیته استعدادیابی و دانش آموزی در خصوص اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ و برنامه های سال آینده مطالبی را مطرح کردند.