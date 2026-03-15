به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و چهارمین نشست هیئت رئیسه کمیته ملی پارالمپیک به ریاست غفور کارگری، رئیس کمیته برگزار شد.

در این نشست، حمید علی صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، سیدمحمد پولادگر نایب رئیس، مریم کاظمی‌پور نایب رئیس بانوان، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، محمدبابایی سرپرست فدراسیون نابینایان و کم بینایان، محمدحسن پاسواردستیار و مشاور رئیس، حامد میرزاحسینی، خزانه‌دار، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری و رقیه اله‌کرمی، اعضای هیئت رئیسه، صادق بیگدلی، رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک، سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی و رسول ضابطیان، مسئول حوزه ریاست کمیته پارالمپیک حضور داشتند. همچنین، هادی رضایی، امیر ماندگار فرد و علی کشفیا نیز به صورت آنلاین در جلسه شرکت کردند.

در آغاز جلسه، مصوبات نشست قبلی قرائت و پیگیری شد و گزارشی از شرایط و نحوه برگزاری اردوها در ماه گذشته ارائه گردید. در این گزارش، برنامه‌های مربوط به برگزاری اردوهای آماده‌سازی تیم‌های اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا در شرایط ویژه کنونی بررسی شد و تمهیدات لازم برای آغاز مجدد و برگزاری هرچه بهتر اردوها در تمامی رشته‌ها مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست می‌توان به بررسی و تصویب انجام تست‌های پزشکی و جسمانی برای تمامی ملی‌پوشان به منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تر کادر فنی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی آنلاین به صورت هفتگی در زمینه‌های تغذیه ورزشی، آنتی‌دوپینگ و روانشناسی، تحت نظارت آکادمی ملی پارالمپیک اشاره کرد.

این اقدامات در راستای ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران و موفقیت تیم‌های ملی در بازی‌های پاراآسیایی آینده صورت می‌گیرد.