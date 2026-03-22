به گزارش خبرگزاری مهر، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه حملونقل ریلی، پروژههای تعریف شده ضوابطی است که متمرکز بر نظام فنی- اجرایی سازمان برنامه و بودجه و مبتنی بر اهداف و ماموریتهای بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه است، گفت: در همین رابطه سند بالادستی راهآهن با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تنظیم و تدوین شده است.
وی با اشاره به ضوابطی که هماکنون در مرکز در حال انجام است، گفت: ضابطه ۳۹۴ تحت عنوان دستورالعمل طراحی و نظارت بر اجرای روسازی راهآهن، ضابطه طراحی ایستگاه راهآهن با همکاری بخش ریلی و بخش معماری، بازنگری ضابطه ۴۱۱ تحت عنوان ضابطه نگهداری، تعمیر و روسازی ابنیه راهآهن، و شرح خدمات همسان مطالعات طرحهای احداث راهآهن در حال انجام است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از انجام مطالعات راهاندازی آزمایشکاه مرجع ریلی خبر داد و گفت: هماینکه مطالعات آزمایشگاه مرجع ریلی که از سال ۱۴۰۰ آغاز شد تکمیل شده و در مراحل پایانی قرار دارد. برنامهریزی شده تا این آزمایشگاه اواسط امسال به بهرهبرداری برسد.
به گفته راهب، آزمایشگاه مرجع ریلی آزمونهای تخصصی ریلی را مطابق آییننامه های مطرح ملی و بینالمللی عملیاتی میکند و گواهینامههای فنی را برای ادوات روسازی راهآهن صادر میکند.
وی همچنین از مرحل انجام مطالعات امکانسنجی راهاندازی آزمایشگاه مرجع در حوزه ناوگان ریلی خبر داد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: خدمات آموزشی و توسعه فناوری در حوزه توسعه ریلی برای شرکتهای خصوصی و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز تحقیقات انجام شده است. همچنین به منظور اجرای مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانشبنیان، تلاش برای رفع نیازهای تحقیقی و توسعه با شرکتهای ریلی در حال انجام است.
