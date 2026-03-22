هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه ناپایدار از فردا دوشنبه تا روز جمعه (سوم تا هفتم فروردین ماه) به صورت بارش باران، رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد شدید استان را در برمیگیرد که در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه و در نواحی مستعد خیزش گردوخاک بر اثر وزش باد وجود دارد.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان شدت ناپایداریها طی روزهای پایانی هفته برابر چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود و همه مناطق استان به ویژه غرب و جنوب اصفهان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، کبوتر آباد، گلپایگان، مبارکه، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، نطنز، ورزنه، شهرستان اصفهان، نایین، آران و بیدگل، اردستان، خور و بیابانک و کاشان را در بر میگیرد.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها فصلی و آبگرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و کولاک برف در مناطق برف گیر هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در سفرهای برون شهری احتیاط کنند.
هواشناسی همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، خوداری ار توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی و آمادگی نیروهای امدادی و راهداری تاکید کرده است.
