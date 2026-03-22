به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز با بیان اینکه ما با ترکیبی از تجاوز و تروریسم روبه‌رو هستیم اظهار کرد: آنها در حال کشتن نخبگان ما و سران کشور هستند و این، بی‌سابقه است.

وی ادامه داد: کشتار باید پایان یابد. آنها افراد زیادی را در سراسر کشور کشته‌اند. بنابراین، شما نمی‌توانید از کشوری که در حال دفاع از خودش در برابر این تجاوز وحشیانه است، انتظار خویشتنداری مقابل کسانی را داشته باشید که هیچ محدودیتی در هدف قرار دادن کشور ما ندارند.

بقایی تاکید کرد که نشان دادن شاخه زیتون به کسانی که سعی در سر بریدن ما دارند، واقع‌بینانه نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شهادت بیش از ۱۷۰ نفر در مدرسه‌ای دخترانه در میناب در همان روزهای ابتدای جنگ که اغلب آنها کودک بودند، خاطرنشان کرد: ما این جنگ را آغاز نکردیم. ما کسی نیستیم که حملات را شروع کرد اما ما حملات تلافی‌جویانه به مدارس و بیمارستان‌های آنها انجام ندادیم. ما تنها گفته‌ایم که در صورت حمله به زیرساخت‌هایمان هر پایگاه و زیرساختی را که متعلق به آمریکا باشد، هدف می‌گیریم.

به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، این آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که باید بابت تمام هزینه‌ها، تلفات و درگیری در منطقه مسئول دانسته شوند. بنابراین، انتظار خویشتنداری از ایران به معنی توقف پاسخ به این تجاوزگری‌هاست.

بقائی تصریح کرد که هیچ کشوری در برابر این تجاوزات وحشیانه ساکت نمی‌نشیند و ایران نیز تنها در حال دفاع از خودش است.

وی در پاسخ به سوالی درباره درگیر شدن همسایگان ایران در این جنگ اظهار داشت: برای ما تردیدی وجود ندارد که رژیم اسرائیل خواهان اطمینان از جنگ‌های بی‌پایان در منطقه است. آنها می‌خواهند که این منطقه همیشه ناامن و بی‌ثبات باشد، بدون شک. این کاری است که در طول یک دهه پیش و به‌ویژه در دو سال و نیم گذشته انجام داده‌اند.

دیپلمات ایرانی همچنین به حملات آمریکا به ایران از خاک کشورهای همسایه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه ایران به شدت از این مساله ناراحت است گفت که این خلاف قوانین بین‌المللی و خلاف اصول حسن همجواری است.

وی تصریح کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید به آمریکا و رژیم اسرائیل اجازه دهند که از آسمان، دارایی‌ها و پایگاه‌هایشان برای تجاوز نظامی به ایران استفاده کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به‌علاوه در پاسخ به سوالی درباره احتمال ورود آمریکا به جنگ زمینی با ایران بیان کرد: ایران برای هر سناریویی آماده است. ما از تجاوز و جنگ استقبال نمی‌کنیم اما نشان داده‌ایم که برای هر چیزی آمادگی داریم. این، سرزمین مادری ماست. ما مردمی میهن پرست هستیم و بنابراین، با تمام قوا و همه آنچه در اختیار داریم از سرزمین خود دفاع می‌کنیم.

وی افزود: آمریکا باید به تاریخ مبارزه مردم ایران با متجاوزان توجه کند، خواهد دید که ما چگونه با متجاوزان به کشور خود برخورد کرده‌ایم.