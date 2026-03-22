اکبری: محاکم صلح استان سمنان ۳۴ هزار پرونده را مختومه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در دیدار نوروزی به میزبانی دادگستری سمنان بیان کرد: در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۱ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده به محاکم صلح استان وارد شده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی همچنین ۳۳ هزار و ۹۱۷ فقره پرونده مختومه شده وعملکرد مثبت یک هزار و ۹۶۷ فقره پرونده در کارنامه این شعب به ثبت رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین ادامه داد: آنچه میتوانست به چالشی جدی برای دستگاه قضایی استان سمنان تبدیل شود، تورم پروندههای قضایی بهویژه در شعب تازهتأسیس صلح بود؛ اما دادگستری با عملکردی بینظیر، نشان داد که تحولی مثبت و امیدآفرین در این عرصه رقم خورده است.
اکبری افزود: شعب صلح، علیرغم افزایش قابل توجه ورودی پروندهها، موفق شدهاند گامی مؤثر در مسیر کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پروندههای معوق بردارند.
وی در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، از رکوردشکنی شعب صلح این استان خبر داد و گفت: علیرغم حجم بالای ورودی پروندهها به مجموعه شعب صلح، همکاران خدوم قضایی و اداری ما با رویکرد جهادی و مدیریت هوشمندانه، توانستند عملکردی فراتر از انتظارات را ثبت کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در ۱۱ ماه سال گذشته همکاران قضایی و اداری مستقر در ۱۶ شعبه دادگاه صلح، با پذیرش این حجم از ورودی، موفق به مختومه کردن نزدیک به ۳۴ هزار فقره پرونده شدند.
اکبری با بیان اینکه این آمار نشاندهنده مازاد مختومهها نسبت به ورودیهاست، افزود: در نتیجه این تلاش بیوقفه، تعداد پروندههای باقیمانده در این شعب به دو هزار و ۸۶۲ فقره کاهش یافته و عملکرد مثبت یک هزار و۹۶۷ فقره در کارنامه این شعب به ثبت رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به مهمترین دستاورد این تلاشها، اعلام کرد: همکاران ما در شعب صلح استان با این عملکرد مثبت، توانستند کاهش منحصربهفرد ۴۱ درصدی موجودی شعب صلح استان را تا پایان بهمنماه نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۴ رقم بزنند.
