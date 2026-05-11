رسیدگی به ۱۳۰۰پرونده قضایی در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه فاز توسعه مرجع قضایی مستقر در میامی، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و اتمام پروژه عمرانی نیمه‌تمام تأکید کرد و آن را گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های خدمات‌رسانی قضایی به مردم منطقه دانست.

وی با بررسی آمار ورودی، خروجی و موجودی پرونده‌ها در شعب قضایی، خواستار اجرای کامل دادرسی تمام‌الکترونیک در تمامی مراحل رسیدگی شد و بر ضرورت الکترونیکی شدن پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام کیفری و مدنی تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین رعایت نظم و انضباط کاری، توجه به نظافت و آراستگی محیط‌های اداری، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رسوبی و مُسن و تلاش برای کاهش موجودی پرونده‌ها را مورد تأکید قرار داد و توسعه فرهنگ صلح و سازش و ایجاد مصالحه میان طرفین اختلاف را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد.

اکبری با تقدیر از تلاش کارکنان قضایی و اداری حوزه قضایی میامی، با اشاره به عملکرد دادگاه صلح این شهرستان در سال ۱۴۰۴ گفت: در تنها شعبه دادگاه صلح میامی طی سال گذشته هزار و ۲۳۱ پرونده وارد شده که با تلاش همکاران قضایی و اداری، هزار و ۳۶۰ پرونده تعیین تکلیف شده و با ثبت عملکرد مثبت ۱۲۹ پرونده، نرخ رسیدگی این شعبه به حدود ۱۱۱ درصد رسیده است.

وی همچنین با اشاره به ارتقای سرعت ارائه خدمات قضایی در این شهرستان افزود: میانگین زمان پاسخ‌دهی به درخواست‌های سوءپیشینه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میامی به ۱۶ ساعت رسیده که نشان‌دهنده تلاش مجموعه همکاران در تسریع ارائه خدمات به شهروندان است.