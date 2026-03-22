به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به بارش مستمر باران در سطح لرستان، اظهار داشت: تداوم بارش‌ها موجب لغزندگی همه محورهای اصلی و فرعی شده و احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه تیم‌های گشت پلیس‌راه در همه محورها فعال هستند، افزود: رانندگان در این شرایط باید با رعایت کامل سرعت مطمئنه، افزایش فاصله طولی خودروها، پرهیز از سبقت‌های غیرضروری و توجه به تابلوهای راهنمایی‌ورانندگی مسیر را طی کنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تأکید کرد: رانندگان در صورت مشاهده هرگونه انسداد، ریزش کوه یا مشکلات ترافیکی، موضوع را به نزدیک‌ترین واحد پلیس‌راه یا مرکز ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم دراسرع‌وقت انجام شود.

سرهنگ شادابی چگنی، یادآور شد: پرهیز از شتاب، تمرکز بر مسیر و آماده‌بودن سیستم ترمز در این شرایط جوی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کند.