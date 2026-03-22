تغییر الگوی کشت در بسطام؛ کشت سیب زمینی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب ظهر یکشنبه در بازدید از مزارع بخش بسطام از تغییر الگوی کشت در این منطقه خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام مدیریت بهینه منابع آبی در شرایط خشکسالی و کم آبی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح الگویی کشت خارج از فصل سیب‌زمینی در منطقه بسطام در دستور کار است، افزود: استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری تیپ و بهره‌گیری از ارقام زودرس در دست اجرا است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود سطح زیر کشت سیب‌زمینی در این منطقه را به‌طور میانگین بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار خواند و اظهار داشت: در سال زراعی جاری سیب زمینی در سطح یک هکتار به‌ صورت الگویی کشت شده است.

غریب با اشاره به اینکه از ارقام متنوع و باکیفیتی نظیر جیلی، کلمبا، بامبا، سانته، فونتانه و اگریا استفاده شده است، تصریح کرد: پس از ارزیابی عملکرد و انطباق با اقلیم منطقه نسبت به توسعه آن در سطوح وسیع‌تر میان کشاورزان و بهره‌ برداران بسطام اقدام می شود.

با توجه به چالش‌های آبی، راهبردی جدید، انتقال بخشی از این کشت به فصل زمستان است تا با بهره‌گیری از بارش‌های فصلی و کاهش تبخیر، راندمان مصرف آب در واحد سطح به شکلی محسوس افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر ارقام زودرس است، افزود: این اقدام بازه زمانی حضور گیاه در زمین را کاهش داده و امنیت تولید را دوچندان می‌کند.