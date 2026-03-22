پیام مولوی چابهاری در پی انتصاب رهبر جدید و نبرد با دشمنان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالرحمن ملازهی(چابهاری) ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خبر شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌سره)، موجی از تأثر و غم را میان امت اسلامی و تمامی آزادی‌خواهان جهان برانگیخت.

امام جمعه اهل سنت چابهار بیان کرد: ضمن عرض تسلیت به مردم ایران و آیت الله سید مجتبی خامنه ای، تمامی سوگواران و خانواده معزز ایشان، از خداوند متعال مسألت داریم که آن شهید والامقام را در جوار رحمت واسعه خویش جای داده و با اولیای الهی محشور گرداند.

برای رهبر جدید ایران اسلامی آرزوی موفقیت داریم

وی افزود: همچنین، انتصاب شایسته آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به مقام رهبری تبریک و تهنیت عرض کرده و ضمن آرزوی طول عمر با عزت و سلامتی برای ایشان، از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزونشان را در مسیر خدمت به ملت شریف ایران و جهان اسلام مسألت داریم.

مولوی چابهاری تصریح کرد: در شرایط کنونی که میهن اسلامی با تهاجم غیرقانونی و غیرانسانی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مواجه است، ضمن محکومیت قاطع این جنایات، از خداوند متعال خواستاریم که کید دشمنان اسلام، کفار و بدخواهان این ملت را به خودشان بازگرداند و مردم مسلمان ایران را از گزند این حوادث در امان نگه دارد.