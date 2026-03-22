۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

آژیر مرگ در تل‌آویو؛ مرکز اسرائیل آماج موشک‌های خوشه‌ای ایران+ فیلم

در پی حملات موشکی ایران، آژیر خطر در تل آویو و بیش از ۲۴۰ منطقه در سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد و شماری از صهیونیست‌ها مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک موشک‌های خوشه ای ایران به مناطق مرکزی فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در پی حملات موشکی ایران صدای چند انفجار در شهر «حولون» در حومهٔ تل‌آویو شنیده شد و گزارش ها از هدف قرار گرفتن یک ساختمان ۴ طبقه در این شهر حکایت دارد.

روزنامه عبری هاآرتص به نقل از اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دو صهیونیست در حمله موشکی ایران به منطقه «بات یام» تل آویو زخمی شدند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدار در آمدن آژیر خطر در تل‌آویو، اَشدود، بات‌یام، هرتزلیا و ۲۴۲ نقطه دیگر از مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

طبق برآوردهای جمعیتی، به دنبال این موج موشکی ایران، ۶ میلیون و ۹۰۹ هزار شهرک نشین صهیونیست باید به پناهگاه بروند.

