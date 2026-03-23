سینماگرانی که مرگ سکانس پایانشان شد؛ وداع با خالق «ای ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، سالی که گذشت چهرههای بیبدیلی را از سینمای ایران گرفت؛ فیلمسازان و بازیگرانی که مرگ سکانس پایانی زندگی آنها را رقم زد. از ناصر تقوایی که نه فقط کارگردانی برجسته، بلکه معمار نگاهی نو در روایت ایرانی بود تا رضا رویگری که از اجرای سرود «ایران ایران» در سالهای ابتدایی انقلاب تا ایفای نقش کیان در سریال «مختارنامه»، حضوری مستمر و تأثیرگذار در عرصه هنر ایران داشت.
امسال هنرمندان سرشناس دیگری نیز از جمله بهرام بیضایی، سعید پیردوست، عنایت بخشی، محمد کاسبی و جمال اجلالی نیز صحنه هنر ایران را ترک کردند. بسیاری از این هنرمندان در عرصههای دیگر هنر نیز فعالیت داشتند که در گزارشهای مخصوص به حوزه مورد نظر، به آنها پرداخته شدهاست.
در روزهای آغازین سال نو به رسم ادب یادی میکنیم از تمام هنرمندانی که در قاب سینمای ایران برای تک تک ما رویا ساختند و هرکدام روایتی از سرزمینی ارائه کردند که همه ما به آن تعلق و عشق داریم.
آنچه میخوانید، نگاهی اجمالی به اسامی هنرمندان گرامی عرصه سینما است که در سال ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفتند.
۱۵ اردیبهشت؛ جعفر ذهنی
جعفر ذهنی بنیانگذار و نخستین مدرس سینمای جوانان بندر انزلی ۱۵ اردیبهشت درگذشت.
۱۳ خرداد؛ شهاب تواضعی
شهاب تواضعی فیلمساز و مدرس سینمایی پیشکسوت ۱۲ خرداد بر اثر بیماری فوت کرد.
وی از سال ۱۳۶۶ مدیر انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه بود و در سالهای بعد، ساخت چندین فیلم ۱۶ میلیمتری را به عنوان مدیر تولید و دستیار کارگردان برعهده داشته است. فیلم «دیار آشنا» اولین فیلم اوست که در سال ۱۳۶۷ کارگردانی کرده و در سال ۱۳۷۱ فیلم کوتاه «گلی برای هیوا» را در کادر ۱۶ کارگردانی کرده است.
۱۸ خرداد؛ امیر سمواتی
امیر سمواتی تهیهکننده و کارگردان سینما و برنامههای تلویزیونی ۱۸ خرداد دار فانی را وداع گفت.
«نفس عمیق»، «کافه ترانزیت»، «دربند»، «پنج ستاره»، «با دیگران» و «ساکن طبقه وسط» از جمله فیلمهای این تهیهکننده بوده است.
۲۷ تیر؛ محمدعلی تبریزیان
محمدعلی تبریزیان بازیگر «سلطان قلب ها» که بیشتر به «همایون» معروف بود ۲۷ تیر در سن ۸۸ به علت کهولت سن در منزل شخصی خود در تهران درگذشت.
وی در بیش از ۱۰۰ فیلم بازی کرده که می توان از «دروازه تقدیر»، «خروس جنگی»، «چرخ بازیگر»، «لیلی و مجنون»، «سرنوشت و ایمان» نام برد.
۷ مرداد؛ مهران زینتبخش
مهران زینت بخش مستندساز، کارگردان و فیلمبردار سینمای ایران که مدتی در بستر بیماری بود، هفتم مرداد درگذشت.
«قریه من» درباره فریدون فروغی و «برف» درباره فرهاد مهراد شناخته شدهترین مستندهای این کارگردان هستند.
۲۶ شهریور؛ علی اکبر عرفانی
علی اکبر عرفانی تهیهکنندگی فیلمهای «دو زن»، «گراند سینما»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «کشتی آنجلیکا»، «بگذار زندگی کنم»، «تفنگ شکسته»، «گل مریم» و «پیراک» در سن ۸۶ سالگی در ۲۶ شهریور پس از مدتی بستری در بیمارستان درگذشت.
۲۰ مهر؛ مسعود ردایی
مسعود ردایی تهیهکننده سینما که به دلیل عوارض قلبی چند روزی در بستر بیماری بود، ۲۰ مهر درگذشت.
وی تهیه فیلمهایی همچون «رکسانا»، «فیگور»، «سال دوم دانشکده من»، «برف سرخ»، «مالاریا» و «سه بیگانه» را در کارنامه هنری خود دارد.
۲۲ مهر؛ ناصر تقوایی
ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز شناخته شده سینمای ایران ۲۲ مهر در ۸۴ سالگی درگذشت و به راستی که سینمای ایران با رفتن ناصر تقوایی، یکی از استوانههای مستحکم و ریشهدار خود را از دست داد اما آثار ماندگار او همچون «ناخدا خورشید»، «ای ایران» و «کاغذ بیخط» و مستندها و فیلمهای کوتاهی که هر یک بخشی از میراث فرهنگی کشور هستند تا همیشه در حافظه تصویری مردم ایران ثبت شدهاند.
سفر او در سالروز درگذشت دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران، زندهیاد داریوش مهرجویی، اندوهی مضاعف داشت.
۲۴ مهر؛ علی بهرامی فر
علی بهرامی فر چهره پرداز سینما و تلویزیون ۲۴ مهر دار فانی را وداع گفت.
وی در آثاری همچون «صحنه زنی»، «ملکه گدایان»، «نبودن»، «خون طاهر»، «ملاقات با جادوگر»، «بی نامی» و ... حضور داشت.
۱ آبان؛ احمد احمدپور
احمد احمدپور بازیگر فیلم «خانه دوست کجاست؟» که در نقش «محمدرضا نعمتزاده» بازی میکرد، اول آبان به دلیل ایست قلبی درگذشت.
۲۰ آبان؛ همایون ارشادی
همایون ارشادی ازجمله کمکارترین بازیگران سینمای ایران بود اما نقشآفرینی او در فیلم «طعم گیلاس» عباس کیارستمی او را به چهرهای تبدیل کرد که کمتر میتوان در سینما فراموشش کرد.
وی ۲۰ آبان پس از یک دوره بیماری فوت کرد. ارشادی در فیلم هایی همچون «طعم گیلاس»، «درخت گلابی»، «پارتی»، «واکنش پنجم»، «پرونده هاوانا»، «زندگی با چشمان بسته»، «آل»، «یک سطر تا واقعیت»، «نارنجیپوش»، «اشباح» و ... نقش آفرینی داشته است.
۲۴ آبان؛ عباس اقلامی
عباس اقلامی منتقد سینما که از مشکلات ریوی رنج میبرد ۲۴ آبان به دلیل مشکلات تنفسی در پی آلودگی هوا درگذشت.
۱۰ آذر؛ اصغر نصیری
اصغر نصیری کارگردان و تهیهکننده سینما ۱۰ آذر دار فانی را وداع گفت. ازجمله مهمترین آثار او در مقام فیلمساز میتوان به «مجروح جنگی»، «لوکوموتیوران»، «ستیز با درون»، «شغال»، «منفی هجده»، «آخرین حرف»، «پارمیدا»، «آتشبس بیمارستان» اشاره کرد.
۲۶ آذر؛ حمید طالقانی
حمید طالقانی بازیگر قدیمی که در فیلمهای «دبیرستان»، «گل های داوودی» و «مردی شبیه باران» ایفای نقش کرده بود، ۲۶ آذر به دلیل سرطان فوت کرد.
۴ دی؛ شیرین یزدانبخش
۴ دی امسال، خبر درگذشت شیرین یزدانبخش، بازیگر دوست داشتنی سینما بار دیگر علاقهمندان به سینما و تئاتر را در شوک فرو برد.
شیرین یزدانبخش یا همان «خاله شیرین» تئاتری ها دیر به سینما آمد اما چنان جای خود را در دل مخاطبان باز کرد که گویی سالها بود در این عرصه فعالیت میکرد.
مادر دوستداشتنی «ابد و یک روز» تا حدود ۶۰ سالگی کارمند بود و تماشاگر پروپاقرص و حرفهای تئاتر بود و با فیلم «لطفا مزاحم نشوید» زندگیاش با سینما گره خورد. او برای نخستین نقش اش سیمرغ بلورین دریافت کرد و سپس همان نقش مادرانه را در فیلمهای دیگری چون «بوسیدن روی ماه»، «آشغالهای دوست داشتنی» و «ابد و یک روز» ادامه داد.
شیرین یزدان بخش بعد از مدتی بیماری در سکوت خبری از دنیا رفت و به خاک سپرده شد.
۱۸ دی؛ جواد گنجی
جواد گنجی فیلمساز و دستیار کارگردان ایرانی پنجشنبه ۱۸ دی در جریان ناآرامیهای دی ماه امسال فوت کرد.
۱ بهمن؛ رضا رویگری
رضا رویگری از جمله هنرمندانی بود که نام او با چند مقطع مهم از تاریخ فرهنگ و هنر ایران گره خورده است؛ از روزهای پرشور انقلاب اسلامی و خواندن سرود ماندگار «ایران ایران» گرفته تا حضور تأثیرگذارش در آثار سینمایی و تلویزیونی و ایفای نقش بهیادماندنی کیان در سریال «مختارنامه». این هنرمند اول بهمن به دلیل سکته قلبی درگذشت.
سریال «مختارنامه» و فیلمهایی چون «اجاره نشین ها»، «عقاب ها»، «بوتیک»، «یوزپلنگ»، «کانی مانگا»، «بلوف»، «مسافر ری»، از جمله آثاری هستند که وی در آنها نقش آفرینی داشته است.
۵ بهمن؛ فواد بدیع
فواد بدیع از مدیران استودیو بدیع بعد از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.
۷ بهمن؛ مجید علی اسلام
مجید علی اسلام از پیشکسوتان طراحی صحنه و لباس ۷ بهمن بر اثر سکته قلبی درگذشت.
۱۷ بهمن؛ نظام الدین کیایی
نظام الدین کیایی ازجمله صدابرداران پیشکسوت سینما بود که ۱۷ بهمن فوت کرد. وی در فیلم هایی همچون «رخ دیوانه»، «شمعی در باد»، «دلشکسته»، «چهارشنبه خون به پا می شود»، «نارنجی پوش»، «خانه کاغذی»، «بغض»، «سوت پایان»، «بی سایه»، «چه خوبه که برگشتی»، «هزارپا»، «اشباح»، «چهل سالگی» و ... فعالیت هنری داشته است.
۲۴ بهمن؛ روح انگیز شمس
روحانگیز شمس رئیس انجمن صنفی منشیان صحنه سینما و از اعضای شورای صیانت خانه سینما، پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان، ۲۲ بهمن دار فانی را وداع گفت.
۲۴ بهمن؛ اسفندیار شهیدی
اسفندیار شهیدی مدیر فیلمبرداری فیلمهایی همچون «تشکیلات»، «خانهای در تاریکی»، «رسم عاشقی»، «لبه تاریکی»، «حرفهای»، «گریز»، «به دنیا بگویید بایستد» ۲۴ بهمن پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.
۱ اسفند؛ هادی ساعد محکم
هادی ساعدمحکم صدابردار جوان سینما که در آثاری چون «ماجرای نیمروز»، «لاتاری»، «زخم کاری»، «راننده و روباه»، «گل گیران»، «پهلوان و خرقه»، «دوستان و برادران»، «زمناکو» و «فصل بادهای گرم» حضور داشت، ۱ اسفند بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
۳ اسفند؛ سید علی میرطالبی
سید علی میرطالبی دستیار فیلمبردار آثاری همچون «انفجار در اتاق عمل»، «روزنه»، «کنار برکه ها»، «راه دوم» و «گنج» ۳ اسفند درگذشت.
