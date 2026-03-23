به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای تأکید کرد که هر تهدیدی را در همان سطح که تراز بازدارندگی ایجاد میکند، پاسخ خواهد داد.
در این اطلاعیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم
رییس جمهور دروغگو، تروریست و کودککش آمریکا مدعی شده است که سپاه پاسداران قصد دارد آب شیرین کنهای منطقه را بزند و مردم کشورهای منطقه را به زحمت بیاندازد.
اولا این ارتش متجاوز و ضد مردمی آمریکاست که جنگ را با کودک کشی و قربانی کردن صد وهشتاد کودک دبستانی آغاز کرده است و تاکنون پنج زیرساخت آبرسانی از جمله آبشیرین کن جزیره قشم را هدف قرار داده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون چنین کاری را انجام نداده است.
ثانیا این رییس جمهور تروریست و کودککش آمریکاست که تهدید به حمله به نیروگاههای برق ایران کرده و طبیعی است که حمله به برق بسیاری از خدمات انسانی مانند بیمارستانها، پستهای امداد، شبکه آب و آبشیرین کنها را مختل خواهد کرد و کار غیر انسانی است. کاری که ما کردهایم ابلاغ تصمیم ما است که در صورت حمله به نیروگاههای برق، ایران در اقدامی تلافی جویانه نیروگاههای برق رژیم اشغالگر و نیروگاههای برق کشورهای منطقه که به پایگاههای آمریکا برق رسانی میکنند و همزمان زیرساختهای اقتصادی و صنعتی و انرژی که آمریکاییها سهامدار آن هستند را هدف قرار خواهد داد. شک نکنید که این کار را خواهیم کرد.
شما بیمارستان ما را زدید ما چنین کاری نکردیم، مراکز امداد ما را زدید چنین کاری نکردیم، مدارس ما را زدید ما چنین نکردیم، اما برق را بزنید برق را خواهیم زد.
ما مصممیم هر تهدیدی را در همان سطح که در تراز بازدارندگی ایجاد میکند پاسخ دهیم و این کار را خواهیم کرد. آمریکا قابلیتهای ما را نمیشناسد و در میدان خواهد دید؛ و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم
