به گزارش خبرگزاری مهر، «دنی سیترینوویچ»، پژوهشگر مسائل ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، در گفتوگو با شبکه سیبیاس اظهار داشت که آمریکا و اسرائیل، تواناییهای ایران را دستکم گرفتهاند. او با رد این ایده که حملات هوایی بتواند به سرنگونی ایران منجر شود، گفت: «ایران تا یک میلیون سال دیگر هم تسلیم نخواهد شد.»
سیترینوویچ افزود: «اگر جنگ امروز پایان یابد، ایالات متحده را طرف پیروز نمیدانم.» وی همچنین به پیامدهای احتمالی فاجعهبار استفاده از نیروهای زمینی علیه ایران اشاره کرد و تاکید نمود که ایران هرگز از توان موشکی خود صرفنظر نکرده و بدون قید و شرط تسلیم نخواهد شد.
یک پژوهشگر ارشد مسائل ایران در اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل، تاکید کرد که تهران حتی در صورت ادامه درگیریها، تسلیم نخواهد شد
