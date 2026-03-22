۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

پژوهشگر صهیونیست: ایران به هیچ وجه تسلیم نمی‌شود

یک پژوهشگر ارشد مسائل ایران در اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل، تاکید کرد که تهران حتی در صورت ادامه درگیری‌ها، تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنی سیترینوویچ»، پژوهشگر مسائل ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اظهار داشت که آمریکا و اسرائیل، توانایی‌های ایران را دست‌کم گرفته‌اند. او با رد این ایده که حملات هوایی بتواند به سرنگونی ایران منجر شود، گفت: «ایران تا یک میلیون سال دیگر هم تسلیم نخواهد شد.»
سیترینوویچ افزود: «اگر جنگ امروز پایان یابد، ایالات متحده را طرف پیروز نمی‌دانم.» وی همچنین به پیامدهای احتمالی فاجعه‌بار استفاده از نیروهای زمینی علیه ایران اشاره کرد و تاکید نمود که ایران هرگز از توان موشکی خود صرف‌نظر نکرده و بدون قید و شرط تسلیم نخواهد شد.

