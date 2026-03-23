به گزارش خبرنگار مهر، عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در مزارع جنوب و جنوبشرق کشور، اظهار کرد: طرح خرید تضمینی گندم در فصل جدید بدون تأخیر و وقفه، همانند سالهای گذشته اجرایی میشود و کشاورزان میتوانند محصول خود را به سیلوها و مراکز تعیینشده دولتی تحویل دهند.
وی در خصوص نحوه پرداخت بهای گندمهای تحویلی افزود: با توجه به اینکه هنوز نرخ جدید خرید تضمینی گندم اعلام نشده است، پرداختها بهصورت علیالحساب و بر مبنای نرخ قبلی، یعنی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم انجام میشود و پس از اعلام نرخ نهایی، مابهالتفاوت با کشاورزان تسویه خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: رقم نهایی و مشوقهای در نظر گرفتهشده برای گندم بهگونهای تعیین خواهد شد که رضایت گندمکاران عزیز کشور تأمین شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش سطح زیرکشت گندم در کشور گفت: در فصل زراعی جدید، سطح زیرکشت این محصول به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار هکتار افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس برآوردها و با توجه به شرایط جوی و میزان بارشها، پیشبینی میشود تولید گندم در فصل جدید به حدود ۱۳ میلیون تن برسد که از این میزان، نزدیک به ۱۰ میلیون تن بهصورت تضمینی توسط دولت خریداری خواهد شد؛ بر این اساس، نیاز کشور به گندم نان در سال جدید از محل تولید داخلی تأمین شده و نیازی به واردات نخواهد بود.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، برداشت گندم ابتدا از مزارع استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان آغاز شده و سپس به استان خوزستان میرسد.
